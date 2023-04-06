蔡英文与麦卡锡会面前夕 大陆航母台湾东南海域航巡

台湾总统蔡英文与美国众议院议长麦卡锡将在美西时间4月5日早上10时（新加坡时间4月6日凌晨1时）会面。消息传出同日，中国大陆海军“山东号”航母编队经台湾东南海域，首次展开西太平洋航训；福建海事局也在台海中北部，启动联合巡航巡查专项行动。

台湾军事战略学者揭仲向本报指出，山东号远洋航训已在筹备中，不排除是配合“蔡麦会”进行军事表态；海事局船舰联合巡航则是采取新手法，通过执法事实进一步否定两岸的海峡中线默契。

众议院议长是美国权力架构中的第三号人物，仅次于正副总统。去年8月初时任众议院议长的佩洛西访台，引发解放军展开前所未有的围台军演、导弹飞越台北上空的第四次台海危机。

麦卡锡原计划春季访台，据称被蔡政府说服，改在他选区所在的加利福尼亚州见面，避免激怒北京。

蔡英文在出访中美洲邦交国后，回程过境加州的洛杉矶，在离洛杉矶市中心约64公里的西米谷的里根图书馆，与麦卡锡会面。

综合消息，麦卡锡早上10时率跨党派议员与蔡英文举行闭门会议后，计划在中午12时（新加坡时间4月6日凌晨3时）发表声明，并在下午2时（新加坡时间凌晨5时）由两党议员一同开记者会。

这场会面是台美1979年断交以来，在美国本土举行的最高级别会谈。大陆官方连日来措辞强硬，军事反应强度如何备受瞩目。

台军以“不引发争端”原则 应对山东号航母航训

蔡麦会前约五个半小时，台湾国防部发新闻稿和监控画面披露，大陆海军以山东号航空母舰编队形式，在4月5日穿越巴士海峡，经台湾东南海域，展开首次西太平洋航训。过程中，台军的海空兵力、陆基雷达系统全程掌握动向、严密监控。台军秉持“不升高冲突、不引发争端”原则应对处理。

国防部提供两张照片，一张是从空中拍摄的航母模糊黑白图像，另一张是台湾海军远眺山东舰和另一艘不明军舰，山东舰是大陆第一艘国产航母。去年佩洛西访台后，山东舰曾在初秋于南中国海某海域开展实战化训练。

同一天稍早时，福建海事局宣布当天启动台湾海峡中北部联合巡航巡查专项行动，并附上台湾地图和疑似大型巡航救助船“海巡06”的照片。

国民党智库、国家政策研究基金会副研究员揭仲向《联合早报》指出，今年3月9日，大陆官媒已宣布山东号航母已完成整备与训练周期，将赴“远海深蓝”执行远洋训练。因此这次的远洋航训不排除已规划一段时间、作为山东号航母编队的训练总验收，以及日后将执行战备任务的起手式。

揭仲说，对照辽宁号航母编队已多次前往西太平洋执行远洋航训和攻防演练，大陆军方很可能局部调整了演习时间和内容，以配合蔡麦会进行军事表态。

至于海事局船舰联合巡航，揭仲指出这是全新手法，通过不隶属解放军或海警的运输部海事局船舰，可借由巡弋、执法或联合操演方式创下执法的事实，凸显对台海大部分海域，包括中线以东水域的管辖权。这是一种法律战，可进一步否定中线默契，并在不大幅升高军事紧张态势下，作为对蔡麦会的表态。

据台湾总统府新闻稿，蔡英文星期二走访友邦伯利兹后，隔海与总统府国家安全会议举行视讯会，就整体区域情势和政务听取简报。她指示相关单位持续掌握周边情势，并让访团持续即时掌握状况。