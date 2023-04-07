蔡麦会登场 台美默契强调民主 北京坚定“内政”自决

牵动台海局势的蔡麦会在全球瞩目下登场，台湾总统蔡英文在会后感谢美国挺台，并形容民主正受威胁；美国众议院议长麦卡锡则指美台友谊对维持和平稳定至关重要。

这是自台美1979年断交以来在美国举行的最高级别会谈，中国大陆多部门谴责美国掏空一中原则，痛批蔡英文将台湾推向兵凶战危的险境。北京出动海巡船执法、航母远洋航训，实现将台海进一步“内海化”的实质突破。不过，对比去年美国前众议院议长佩洛西访台时引发的台海危机，北京这次的反应相对低调和克制。

蔡英文与麦卡锡在美西时间4月5日上午10时（新加坡时间4月6日凌晨1时）于加州西米谷的里根图书馆一对一闭门会谈，过后再另外与跨党派的18名众议员会谈。

两人在两小时后一同向媒体发表谈话，但没接受记者提问。蔡英文感谢美国“坚定和独特”的支持，让台湾人民不孤单，并形容民主正受到威胁，“让自由的灯塔永存不灭”是当务之急。

她也强调台湾维护和平现状的决心，并透露在会议中提到美国前总统里根的信念“要维护和平，必须先强大自己”，还补充“只要我们团结一心，必定更强大”。

身为众议院议长，麦卡锡是在美国政治权力架构中的第三号人物，仅次于正副总统。他在谈话中形容当前美台关系比他生命中的任何时候都更牢固，指美台友谊对维护经济自由、和平与区域稳定至关重要。

随后麦卡锡率领跨党派议员开记者会，概括与蔡英文会谈的重点，强调和平能保障安全，自由能导致繁荣，台湾必须安全才能维持区域和平。

他在答复记者时说，北京声称统一台湾后维持“一国两制”，不改变台湾人生活方式，但香港的一国两制就是台湾的前车之鉴，在专制政体下社会只有一种声音。

他强调美国的一中政策不变，没计划邀请蔡英文到国会演讲；虽然目前他也没计划率团访台，但不表示他不会去。

麦卡锡强调，前总统里根当年对台湾作出的六项安全保证依然有效，包括对台军售壮大武装力量、提升自卫能力与维护台湾区域和平。

有记者提问，麦卡锡是否认为美国民众会支持在大陆攻台时美国以军事行动防卫台湾？他回答说，他与蔡英文见面就是为了预防这个“假设性”的情况成真。“最好的方法就是提供武器让人们能避战，这是我们从乌克兰学到的关键教训。”

蔡麦会后，中国大陆外交部星期四（4月6日）在官网批评美国不顾中国大陆严正交涉和反复警示，执意允许蔡英文过境访美，是顽固奉行“以台制华”战略。

中共中央台办发言人则抨击蔡英文和民进党当局甘当美国反华势力遏华马前卒，只会将台湾推向兵凶战危险境。中国大陆国防部则说，解放军保持高度戒备，坚决捍卫国家主权和领土完整。

学者普遍认为，蔡麦会展现美国两党对台湾议题的立场一致，两人发言相对克制，强调民主却避免点名中国大陆。至于北京反应虽然相对低调，但同时也在通过坚定的军事与政治表态，释放出将自行、主导解决作为“内政”的台湾问题的姿态。