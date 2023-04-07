中法元首会晤谈及乌克兰危机 马克龙：相信习近平可让俄重回谈判桌

受访学者评估，中法元首此次会晤效果非常积极，马克龙肯定中国能扮演重要的和平调停者角色，反映欧洲不愿一味紧随美国通过俄乌战争打压中国的做法。

中法元首星期四（4月6日）在北京举行去年11月以来的首场面对面会晤，聚焦乌克兰战争及经贸合作。法国总统马克龙批评俄罗斯发动战争不仅破坏稳定，也结束乌克兰数十年的和平，但表示有信心中国国家主席习近平可以让俄罗斯“回归理性”，并把各方都带到谈判桌。

受访学者评估，中法元首此次会晤效果非常积极，马克龙肯定中国能扮演重要的和平调停者角色，反映欧洲不愿一味紧随美国通过俄乌战争打压中国的做法。

马克龙星期三（5日）飞抵北京对中国展开三天国事访问，隔天下午在北京人民大会堂与习近平举行双边会晤。

路透社、法新社等引述与会的法国外交消息人士说，习近平在会中谈到，准备在时机成熟时与乌克兰总统泽连斯基通电话；中国也正准备同法国“大力推动”争取结束俄乌战争的谈判。对于马克龙敦促不要向俄罗斯输送武器，习近平则回应称这不是他的战争。

首次访华的欧盟委员会主席冯德莱恩星期四也在北京说，习近平重申与泽连斯基通话的意愿，她认为这番表态是积极的。

在中法元首会后举行的记者会上，习近平形容与马克龙进行“友好深入的会谈”。爱丽舍宫官员则以“坦率及具有建设性”评价这场会谈，并透露会谈时间长达一个半小时。

马克龙与习近平在记者会上共同呼吁俄乌尽快重启和谈。马克龙说，作为联合国安理会常任理事国的俄罗斯，违反联合国宪章是不可接受的，并称只要乌克兰持续被占领，欧洲安全架构就不可能实现。

马克龙也认为，俄罗斯不应在白罗斯部署核武器，并指出中法同意应从乌克兰冲突中排除核武。

习近平吁国际社会履行不用核武不打核战承诺

习近平说，中国坚持劝和促谈、政治解决乌克兰危机，愿同法国一道呼吁国际社会保持理性克制，避免采取使危机进一步恶化甚至失控的行动，切实履行核武器用不得、核战争打不得的承诺。

南京大学国际关系学院院长朱锋接受《联合早报》采访时评估，中法元首最新会晤“效果非常积极”。

他指出，马克龙强调不能使用核武，不仅是原则问题，也是底线问题，得到习近平非常正面积极的支持回应，“这就是在乌克兰问题上，中欧在原则问题上形成的新共识”。

朱锋分析，美欧俄目前都已陷入乌克兰战争的政治陷阱，各方坚持政治正确、不愿妥协导致战争长期化；马克龙在“关键的历史关头”访华，强调中国能扮演和平调停的重要角色，既展现出理性，也释放欧洲不应紧随美国借乌克兰战争将中俄捆绑在一起，同时一味打压中国。

马克龙星期三下午在法国驻华大使馆发表抵华后的首次演讲时，指出中俄关系紧密，中国可在促进乌克兰和平上发挥重要作用，同时也强调欧洲决不能与中国脱钩，法国将继续与中国保持商务关系。

中法元首星期四见证核能风电等能源领域数份合作协议的签署；空中客车也将在中国开设第二条生产线。

对于中法、中欧关系，习近平会见马克龙时说，当今世界正在经历深刻的历史之变，中法有能力、有责任超越分歧和束缚。他下午出席中法企业家的一场会议致辞时说，搞“脱钩断链”阻挡不了中国的发展进程，中国愿同欧洲加强宏观政策协调，反对把经贸、科技交流政治化、武器化，共同维护产业链供应链安全稳定。

习近平与马克龙、冯德莱恩举行中法欧三方会晤时，也表示中国愿同欧洲全面重启各层级交往，排除干扰和挑战，为中欧关系发展注入新动力。他指马克龙和冯德莱恩一道访华，体现了欧洲发展对华关系的积极意愿，中欧应坚持对话和合作，维护世界和平稳定，促进共同发展繁荣。

马克龙星期四上午也分别与中国国务院总理李强、中国全国人大常委会委员长赵乐际举行会晤；李强当天也会见了冯德莱恩。