马克龙广州再度会晤习近平 中法发表51点联合声明

（北京／巴黎综合讯）继星期四（4月6日）在北京会晤后，在华访问的法国总统马克龙和中国国家主席习近平星期五又在广州举行非正式会晤。中法同日也发表51点联合声明，表明将促进政治互信、经济交流，并共同推动世界安全与稳定。

这份近6000字的联合声明称，中法将延续两国元首年度会晤机制，两国也重申愿在相互尊重彼此主权与领土完整和重大利益基础上，推动紧密持久的中法全面战略伙伴关系不断发展；法国也重申“坚持一个中国政策”。

在乌克兰问题上，声明说，双方支持一切在国际法和联合国宪章宗旨和原则基础上恢复乌克兰和平的努力。

双方反对针对核电站和其他和平核设施的武装攻击，支持国际原子能机构为促进和平核设施的安全安保发挥建设性作用，包括为保障扎波罗热核电站的安全安保所作出的努力。两国也强调冲突当事方应严格遵守国际人道法的重要性。

经济交流方面，中法承诺为企业提供公平和非歧视的竞争条件，特别是在化妆品、农业和农食产品、空中交通管理、金融、卫生健康以及能源、投资和可持续发展等领域。

在数字经济领域，包括在5G方面，法国承诺在两国包括国家安全在内的法律法规基础上，继续以公平、非歧视方式处理中国企业的授权许可申请。

此外，中法两国希望加强农业、农食、兽医和植物检疫领域伙伴关系；双方也对达成中方航空公司采购160架空客飞机的“批量采购协议”表示欢迎。

马克龙星期五在广州再度与习近平会晤。据央视新闻客户端报道，习近平在广州松园宾馆的水岸迎接马克龙，两国元首亲切握手。新闻画面显示，习近平与马克龙在庭园散步，不时驻足交谈。

官方并未发布两人交流的具体内容。法国国际广播电台称，乌克兰冲突仍是两人讨论的焦点。

习近平与来访领导人的这种接触非常罕见，凸显了中国高度重视与法国这一欧盟重要成员的关系。在中美对立的背景下，有分析人士认为，中国与法国的合作有试图对抗美国的考量。

与习近平非正式会晤之前，马克龙星期五下午访问了广州中山大学，并在中山大学体育馆展开以“与中国青年的见面会”为题的交流活动。