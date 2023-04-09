反制“蔡麦会” 中国展开三天环台警巡和军演 分析：强度低于去年8月佩洛西访台后

中国大陆星期六（4月8日）展开环绕台湾三天战备警巡和军事演习，作为对台湾总统蔡英文与美国众议院议长麦卡锡会面的报复措施。台湾防务部门称，截至下午4时，共有71架次大陆军机参与军演，其中45架次飞越海峡中线。

受访学者认为，这次大陆军演的军事部署和火力展示主要集中在靠近大陆的水域，显示北京对“蔡麦会”的反制，没有去年8月时任美国众议院议长佩洛西访台时那么强硬。

据陆媒新华社报道，中国解放军东部战区新闻发言人施毅陆军大校星期六宣布，东部战区将在4月8日至10日按计划，在台湾海峡和台岛北部、南部、台岛以东海空域组织环台岛战备警巡和“联合利剑”演习。他说，这是对“台独”分裂势力与外部势力勾连挑衅的严重警告。

参与军演的包括解放军海陆空三军的战区陆军远箱火，海军驱护舰、导弹快艇，空军歼击、轰炸、干扰、加油等机型，火箭军常导火力单元等。中国目前尚未释放是否将举行导弹演习的消息。

在这之前，大陆星期三（4月5日）出动海巡船在台湾海峡中部水域开展巡航巡查。福建福州、平潭海事局星期五（4月7日）也发布航行警告，指罗源湾可门水道连山东南部和平潭长江澳附近海域从4月8日至4月20日期间的多个时间段将进行实弹射击训练，禁止船舶驶入。

中国大陆是在法国总统马克龙结束访华数小时后才宣布军演。马克龙近日在北京和广州先后两次与中国国家主席习近平会晤，并肯定中方能在化解乌克兰危机方面扮演重要角色。

台湾国防部则公布，截至星期六下午4时，解放军共派出九艘次军舰，71架次军机参与环台军演。其中，45架次战机分自北、中、南飞越海峡中线，进入台湾西南防空识别区。台方谴责大陆军方蓄意制造台海紧张，破坏和平稳定，对区域安全及发展造成负面影响。

为应对解放军环台军演，台湾军方紧急召回三军部队所有主要军官坐镇应变，依“不升高冲突、不引发争端”原则警戒监控，“捍卫国家主权及国家安全”。

台湾总统蔡英文6日下午结束过境美国行程返回台湾。她在过境洛杉矶期间与美国众议院议长麦卡锡会面，创下台湾总统历次过境美国时，所见美国政要的最高层级。“蔡麦会”引起中国大陆强烈反对。

去年8月初，时任美国众议院议长佩洛西访台后，解放军也向台湾展开前所未有的围台军演，并发射至少四枚导弹穿越台湾上空，被称为“第四次台海危机”。

学者：反应没佩洛西访台强硬 中国有意降低军演对经贸影响

不过，北京对“蔡麦会”的反应并没有佩洛西访台时来得强硬，有评论认为，这是由于蔡英文最近两次过境美国时，拜登总统与美国行政部门对她的活动采取了低调的处理。

台湾国防安全研究院国防战略与资源研究所所长苏紫云接受《联合早报》访问时则分析，两次访问的时空环境不同，刚摆脱冠病疫情，正努力拼经济的中国大陆有意将军演对经贸的影响降到最低。

苏紫云补充，这次军演的军事部署和火力展示主要集中在近中国大陆的海域，不像去年在台湾周边的“围台”军演。他说，大陆希望通过军演加大在国内的宣传，并向国际社会宣示主权，但也不希望实弹射击会对海空运输造成太大的影响。

中国大陆军事评论员宋忠平受访时则强调，中国大陆对九二共识和一中原则没有改变，而这次军演凸显了解放军更敏捷的作战反应。他指出，这次军演从宣布到集结，实战部署时间比之前短，实战指向性也比较强，“完全是一场针对台独和域外势力联合对台军事斗争的准备”。