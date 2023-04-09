吁回归科学和公正立场 中国促世卫勿成为冠病溯源政治化工具

中国疾控中心研究员也驳斥国际病毒专家近期得出的冠病起源与野生动物貉相关的研究结论，形容该推测是“疑邻盗斧”。

世界卫生组织要求中国披露能解密冠病起源的更多信息，并呼吁中国合作后，中国官方星期六（4月8日）召开发布会，敦促世卫回归科学和公正立场，不要成为个别国家把冠病溯源政治化的工具。

中国疾控中心研究员也驳斥国际病毒专家近期得出的冠病起源与野生动物貉相关的研究结论，形容该推测是“疑邻盗斧”。

冠病疫情2019年12月最早在位于中国武汉的华南海鲜市场被发现，在三年的全球大流行里导致近700万人死亡。尽管全球已进入后疫情时代，冠病病毒的起源仍是个谜。

世卫组织总干事谭德塞星期四（4月6日）被问及冠病起源问题时说，如果无法全面获得中国所掌握的信息，所有的假设都仍摆在桌面上。

“这是世卫的立场，因此我们一直在这方面寻求中国的合作……如果他们愿意这么做，我们就会知道到底发生了什么，或它是如何开始的。”

中方回应：没隐瞒任何病例 样本及检测和分析结果

中国国家疾控局副局长、中国疾控中心主任沈洪兵在前述于星期六举行的发布会上回应并强调，在世卫组织和中方专家展开的联合溯源中，中国提供了当时所掌握的所有溯源相关资料，“没有隐瞒任何病例、样本及其检测和分析结果”。

他质疑个别世卫官员和专家发表的观点是将冠病溯源政治化。沈洪兵不点名说：“我们奉劝世界卫生组织有关人士回归科学和公正的立场，不要主动或被迫成为个别国家把新冠溯源政治化的工具。”

今年1月底，中国疾控中心研究人员在全球共享流感数据倡议组织（GISAID）的数据库，上载一组冠病大流行初期收集到的数据，包括2020年1月在华南海鲜市场采集的1000多个环境和动物样本中发现的基因序列。

这组数据是为研究人员准备在《自然》杂志发表的论文提供支撑。3月初，有国际科学家注意到这组数据并展开研究，发现样本中有貉等多种动物的脱氧核糖核酸，并得出它们是冠病“最可能传播途径”的结论。

这被视为至今可证明冠病病毒是动物传染给人类，而非来自实验室的最有力证据。一些科学家也对中国三年后才公布这组宝贵的数据表示失望。

世卫组织冠病应对技术主管范克尔克霍夫（Maria Van Kerkhove）星期四在《科学》杂志发表的一篇评论中写道，世卫上个月获悉中国科学家持有2020年1月在武汉收集的病毒样本，这些数据本应立即与全球研究界共享，而不是等到三年后。“数据纰漏不足就是不可原谅的。”

她写到，世卫继续呼吁中国与所有国家马上分享关于冠病起源的一切数据。

对此，沈洪兵回应说，中国不存在有意推迟或延迟释放数据，相关数据在中疾控研究人员的论文发表后，已同步释放。

北京化工大学生命学院院长童贻刚星期六在同场发布会也驳斥说，从上述数据中得出冠病病毒由动物传染给人的结论不严谨、不科学，是“疑邻盗斧”。

童贻刚说，这些数据远远不足以证明貉是病毒的源头，“这个病在华南海鲜市场有好多人感染了，完全有可能是人污染了环境或者人传染了貉”。

冠病疫情暴发后，病毒溯源一直极具争议。美国能源部今年2月根据新情报得出结论称，病毒从中国实验室意外泄漏的可能性最大。不过，中国始终否认实验室泄露的可能性。

中国疾控中心研究员周蕾星期六也呼吁，让溯源研究覆盖所有可能的国家和地区。她说，“疫情的发现地并不等于疫情的起源地”，“不要一直在炒作和关注武汉”。