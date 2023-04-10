大陆军演持续保持围台进逼态势 美在台协会：有“自信”确保台海和平稳定

中国大陆星期天（4月9日）展开第二天的环岛战备警巡和“联合利剑”演习，解放军多军兵种部队对台湾本岛及周边海域关键目标，实施模拟联合精确打击，持续保持围岛进逼态势。隶属解放军东部战区的徐州舰，当天上午则在台湾以东海域，与台军宜阳舰相距仅约五海里。

受访学者评估，与去年8月时任美国众议院议长佩洛西访台后相比，解放军本轮军演规模和强度都有下降，但数日前先将航空母舰“山东号”部署在台湾东南海域，似乎有意让航母编队参与封锁台湾本岛的演练行列。

台湾前总统马英九、法国总统马克龙等星期五（4月7日）结束在中国大陆的行程后，解放军东部战区星期六宣布在台湾本岛周边，展开为期三天的战备警巡和“联合利剑”演习，称这是对“台独”势力与外部势力勾连挑衅发出严重警告。

美台官方近期互动频频引发北京强烈不满。台湾总统蔡英文4月5日在过境洛杉矶期间与美国众议院议长麦卡锡会面，并在隔天返台；美国众议院外交事务委员会主席麦考尔星期四（4月6日）则率领跨党派议员访台三天，星期六（即解放军本轮演习首日）与蔡英文会面。

美国在台协会（AIT）发言人星期天表示，华盛顿正密切关注解放军在台湾附近的演习，美国自信在该地区拥有足够资源和能力，可确保和平与稳定。该发言人也称，美中沟通渠道仍然开放，美国一直敦促各方保持克制，不改变现状。

新加坡南洋理工大学拉惹勒南国际研究院副教授李明江接受《联合早报》采访时分析，解放军本轮对台军演并未发射远程导弹，未让东风导弹飞越台湾领空，规模强度不及去年8月。

李明江分析，美台官方本月互动展现克制，麦卡锡并未到台湾会晤蔡英文，双方也未对大陆提出非常负面的政策表述。大陆目前也希望恢复与美国官方交流，保留对美关系的回旋空间，同时考虑到须为拼经济及招商引资提供相对有利的地缘政治环境，这些因素可能都促使解放军降低本轮军演规模强度。

另一方面，中美两军此前已在台湾东部海域摆阵，解放军第二艘航母山东舰穿越菲律宾北部与台湾南部之间的巴士海峡，4月5日进入台湾东南海域；美军航空母舰“尼米兹号”当时也在台湾东部约400海里处。

他分析，在对台湾本岛实施封锁的军事战略中，航母扮演不可或缺的作用。尽管山东舰参与解放军演习的详情不明，但这项部署“其实就是以封岛作为假想目标”。

中国国防大学国家安全学院副教授张弛则评估，解放军此次全军兵种在台湾本岛周边联合行动，塑造“全向围岛慑压”态势；山东舰出第一岛链进行部署并参与环岛演练，说明中国远海体系作战能力得到大幅提升。

张弛指出，山东舰航母编队占据西太平洋咽喉要道，可发挥海上屏障的作用，形成“外阻内封”，“从这一演练课目来看，山东舰航母编队展现出很强的制空、制海作战能力。”

尽管为期三天的大陆军演将在星期一（4月10日）结束，但福州海事局发布航行警告，预告还将在4月11日、13日、15日、17日、20日的早上8时至中午12时，在罗源湾可门水道连山东南部附近海域进行实弹射击训练。

李明江预判，这些实弹演习旨在对台实施常态化军事威慑，“显然就是继续对民进党政府施加压力。”

（记者是《联合早报》重庆特派员）