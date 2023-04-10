解放军对台军演 影响大陆平潭岛渔民生计

（平潭／台北综合讯）中国大陆对台展开军演，导致临近台湾的福建省平潭岛渔民面临生计困难。

为了反制台湾总统蔡英文与美国众议院议长麦卡锡会面，大陆在星期六（4月8日）起展开环绕台湾三天的战备警巡和军事演习。

此前，福建福州、平潭海事局上星期五（4月7日）也发布航行警告，将进行实弹射击训练，禁止船舶驶入平潭长江澳等海域。

渔民：捕不到鱼全家人或饿死

路透社发自平潭的报道引述当地渔民说，军事演习让他们出海捕鱼时倍感焦虑。一名40多岁的王姓渔民说：“如果捕不到鱼，我的家人可能会饿死。”

王姓渔民说，他的渔船上星期五早上在距离平潭约半小时的海域捕捞，带回价值约7000元（人民币，下同，约1355新元）的渔货。船上约有20名船员。

他说，目前每名渔民的每日收入仅约200元至300元，远低于养家糊口的水平。他抱怨说：“油价越来越贵，生活成本也大幅上升，就算政府有补贴，仍是九牛一毛。”

王姓渔民也说，自己当下更加关心的是，在5月1日捕鱼季节结束前，能抓住多少出海的机会。

两岸关系恶化也导致大陆渔民不敢驶近“台海中线”。据报道，台湾海巡署去年多次以“非法越界”为由，查扣大陆渔船及扣押渔民。

平潭岛距离台湾本岛新竹最近处只有68海里（相当于125公里），被称为“大陆距离台湾本岛最近的岛屿”。

一名林姓渔民表示，希望两岸关系能改善。他说：“如果发生战争，平潭一定是前线，如果国家需要我，我就去从军。但我希望这一天永远不会到来。”

在台湾海峡的另一边，台北居民对大陆军演的反应不一。

法新社引述在大安森林公园散步的73岁退休讲师何姓先生说：“我有点担心，如果我说不担心，那我是在骗你......问题在于主权。我想要独立，但他们（大陆）只是把台湾视为一个省。”

不过，其他在公园运动或打太极拳的民众一点都不担忧。

75岁的退休商人李姓先生说：“在城市里，每个人都在用餐、跳舞、欢笑，一切如常。”

报道称，虽然大多在大安森林公园受访的民众持反共观点，部分人还是对大陆民众有亲切感。

57岁的施姓教师说：“我在台湾感到安全，我不认为他们会攻击，我们就像兄弟一般。” 他说，如果大陆攻打台湾，两岸关系会“永远破裂”。