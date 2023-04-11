中国指责美驱逐舰非法闯入美济礁邻近海域

（北京／马尼拉综合电）美国一艘军舰星期一驶近南中国海一个由中国控制的人工岛，进行美方所谓的捍卫航行自由行动，中国指责美国军舰非法闯入管控海域。

美国海军第七舰队发布声明说，米利厄斯号导弹驱逐舰（USS Milius）星期一（4月10日）进入南中国海美济礁（Mischief Reef）12海里以内，执行“常规操作”，“维护在南中国海航行的权利和自由”。

声明指出，依照联合国海洋法公约，“像美济礁这个自然形成状态为低潮高地”、“高潮时淹没在水面下的物体，没有领海可言”，“美济礁上的填海造地、设施和建筑物的建设，不改变这一规则的适用。”中国在美济礁上建有机场和军事设施。

美军经常在南中国海进行类似游弋，挑战中国对这个战略水道的主权声索，这回正值解放军在台海举行军事演习。

中国南部战区新闻发言人田军里星期一通过社交媒体，指责美“米利厄斯”号导弹驱逐舰“未经中国政府批准，非法闯入美济礁邻近海域”，中国海空兵力全程跟监警戒。田军里表示，中国对南海诸岛及其附近海域“拥有无可争辩的主权”，战区部队时刻保持高度戒备状态，坚决捍卫国家主权安全和南海地区和平稳定。

美济礁位于菲律宾西南部巴拉望岛以西约240公里。菲律宾近期与美国加强防务联系，多开放四个军事基地供美军使用，美国在菲律宾的基地因此增至九个。中国指此举将加剧东亚紧张局势，危害地区的和平与稳定。

小马可斯保证 不让菲基地被用于攻击行动

菲律宾总统小马可斯星期一对记者说：“中方的反应并不出奇”。他进而保证，菲律宾“不会允许这些基地被用于任何攻击行动”。

小马可斯强调，菲律宾扩大2014年美菲《强化防务合作协议》，多开放四个军事基地供美军使用，是为了加强菲律宾的防御能力，中国不应担忧。

他说：“如果没人攻打我们，他们不必担心，因为我们不会和他们打起来……我们所做的是在增强国土防卫。”

菲律宾上星期确认了四个新开放给美军使用的基地的地点。它们的地理位置意义重大，三个基地在吕宋岛北部的卡加延省和伊莎贝拉省，与台湾隔海相望；另一个在巴拉望省巴拉巴克岛，靠近南沙群岛，中国在那里填土造地、修建机场跑道和部署导弹系统。

中国外交部发言人毛宁日前在例行记者会上警告，菲律宾开放更多基地供美军使用，可能使菲律宾“卷入台海冲突的漩涡”。

菲律宾参议院防务委员会副主席德拉罗萨回应称，毛宁意在劝阻菲律宾履行在《强化防务合作协议》下所作的承诺。他说：“这是个战略，但我们不可惊慌失措。（中国）老是欺负我们，我们为什么要让他们继续欺负我们？”