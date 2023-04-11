解放军完成三天环台军演 学者：不及去年震撼但后果同样严重

中国大陆完成三天环台军演，航空母舰山东舰首次参加战备警巡和“联合利剑”演习，台湾国防部宣布星期一（4月10日）白天发现91架次军机绕台、54架次越过海峡中线，双双改写新高。解放军发言人称“战区部队全时待战、随时能战”，坚决粉碎台独和外来干涉图谋。

受访学者指出，与去年8月美国时任众议长佩洛西访台引起的台海危机相比，本次军演的震撼性不及去年，但其实强度相当、后果一样严重。

过去大陆军机绕台的最高纪录，是去年12月26日的71架次，当时美国总统拜登在三天前签署军援挺台的国防授权法案。大陆军机越过海峡中线的最高架次纪录，则是去年8月5日的49架次，当时美国时任众议院议长佩洛西访台，引发第四次台海危机。

今年1月当选美国众议院议长的麦卡锡原计划春季访台，据称被台湾总统蔡英文团队说服，蔡英文改在4月5日过境美国时在加州与麦卡锡会面，虽然明显低调谨慎，但仍是台美1979年断交以来在美国举行的最高级别会谈，引起大陆强烈抗议美国掏空“一个中国原则”、抨击台湾“倚美谋独”。

福建省海事局在蔡麦会前夕宣布由海巡船展开为期三天的巡航巡查活动，准备对两岸船只实施检查，被解读为通过在台海建立执法事实，并且随时可将海警与海军加入联合演练，进一步否定两岸的中线默契。

蔡英文4月7日返台后，解放军东部战区隔天宣布，从4月8日至10日在台湾海峡和台岛北部、南部、台岛以东的海空域，展开环台岛战备警巡和“联合利剑”演习。

解放军东部战区星期一（4月10日）在官方微博发布多个视频，宣布圆满完成“环台岛演习72小时”任务，东部战区新闻发言人施毅陆军大校表示，解放军全面检验了实战条件下部队多军兵种一体化联合作战能力，“战区部队全时待战、随时能战，坚决粉碎任何形式的台独分裂和外来干涉图谋。”

视频显示大陆第一艘国产航空母舰山东舰首次参加军演，画面可见歼15战斗机在航母起降，另有机师在军演时发射导弹，并制作动画显示导弹飞过台湾上空，并击中台湾海域多处和南北两端土地。

台湾国防部发出新闻稿透露，台军从4月10日上午6时至傍晚6时，侦获91架次解放军机绕台，其中54架次军机逾越海峡中线并进入台湾西南、东南空域。

台湾国防部强调，虽然东部战区宣布演习结束，但台军强化战备整备的工作绝不松懈，将绵密掌握台海周边动态，坚守岗位、保持戒备。

另一方面，欧盟委员会外交事务发言人马斯拉里星期一对环台军演表示关注，并指对台湾的任何局势升级、意外或使用武力都会对全球产生巨大影响，因此台湾的地位不应通过武力改变。

台湾外交部长吴钊燮同一天接受彭博社采访时评估，解放军这次环台军演的强度和去年佩洛西访台时近似，重申台湾会落实国防备战，并感谢国际社会挺台。

中华战略前瞻协会研究员揭仲向《联合早报》表示，解放军连续三天出动的军机架次，都超越去年8月围台军演期间的单日最高纪录，两军擦枪走火的风险增加，令人担忧，也值得各方关注。

台湾高等政策研究协会理事长丁树范教授则向本报指出，去年台海危机的围台军演与今年的环台军演“是不同的剧本，演练不同项目”。去年设六个封锁区，整体战略构想是防止作为美国盟友的日本和澳大利亚，可能分别从台湾东北角和南部介入。

他说，这次的环台军演则不考虑外力介入，演练由东部战区指挥山东舰从台湾东南边，以及协调从东部战区来的军机和军舰从西边前进，演练东西夹击攻台。

丁树范研判，海巡船未来可能常态化在台海执法，目前虽未执行，但很可能在观察各方反应之后“再逐步加温”，未来两岸的海巡舰在台海发生冲突的概率比军舰还要高，影响深远。

因此他认为，虽然今年的军演和海巡船的震撼不如去年8月的台海危机，但“不代表它的后果不严重”。