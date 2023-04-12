沙尘暴二度来袭中国15省市受影响 韩日也受波及

（首尔／东京／北京综合讯）中国沙尘暴天气二度来袭，影响中国15个省市，并将波及韩国和日本。

沙尘暴从星期一（4月10日）晚间开始侵袭中国北方地区，并在日间向南推进。包括北京在内的多个地区PM10峰值浓度超过每立方米2000微克，能见度不足一公里，超过世界卫生组织的空气质量标准44倍。

受沙尘天气影响的中国15个省区市包括陕西、山西、河北、山东、江苏、安徽、河南、湖北、内蒙、上海等，面积约229万平方公里，人口约4.09亿。

中国气象台消息称，沙尘天气将持续到星期三（4月12日），且可能在星期五（4月14日）前后再次来袭。

沙尘天气也影响到韩国和日本。据彭博社报道，在韩国，源自戈壁沙漠的细尘颗粒不断增加，最早在星期二（4月11日）下午达到“非常不健康”水平。日本气象厅则预测，沙尘暴预计星期三抵达日本，影响包括东京在内的日本中部地区的能见度。

这是中国今年出现的第八次沙尘天气和第二次沙尘暴。韩联社说，上一轮沙尘暴发生在3月末，黄沙当时覆盖韩国大部分地区。

彭博社则称，干旱天气加剧沙尘影响，也导致大面积火灾烧毁蒙古草原和中国四川省的森林。在交通方面，因受沙尘影响，天津、长春等地的机场在星期二晚间出现多趟航班延误及取消。

频繁来袭的沙尘天气在中国网络上引起广泛讨论。除了纷纷上传黄沙景象外，网民也质问为何沙尘暴近几年卷土重来。

中国国家林业和草原局监测称，此次沙尘天气主要起源于内蒙古中西部和邻国蒙古国南部。

中国林业科学研究院荒漠化研究所所长吴波对新华社说，沙尘暴境内的植被恢复对于减少沙源区释尘量、减轻沙尘暴的危害发挥了一定作用。但蒙古国2022年植被生长状况不佳，降水偏少，加上春季大风高发，形成频繁的沙尘天气。

华北和蒙古沙漠气温升高

降水减少导致沙尘暴增加

路透社也引述中国生态环境部一名官员称，由于中国北部和邻国蒙古的沙漠气温升高和降水减少，现在沙尘暴的数量是1960年代的四倍。

不过，中国境内的沙化土地仍然是沙尘源。此前中国国家林业和草原局相关负责人接受中新社采访时称，中国仍有257万平方公里荒漠化土地和169万平方公里沙化土地，大面积的沙漠和戈壁始终是巨大且永久的沙尘源，防沙治沙将是一项长期且艰巨的重要任务。