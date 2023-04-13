民进党提名党主席赖清德参选总统

台湾执政的民进党于星期三（4月12日）中执会提名党主席赖清德参加2024年总统选举。赖清德会后发表谈话说，台湾有土地、有人民，且定期改选各级政府，事实上已是一个主权独立的国家，不必另外宣布独立。

他强调，“中华民国和中华人民共和国互不隶属”，台湾也非中国大陆所谓“中国神圣不可分割的一部分”，“中华民国台湾”的前途只有2300万人可决定。

同日，中国大陆国台办发言人朱凤莲在例行新闻发布会说，台湾问题的历史经纬清清楚楚，台湾是中国一部分的法理事实明明白白。尽管海峡两岸尚未完全统一，但中国的主权和领土从未分割也决不允许分割，台湾是中国领土的一部分的地位从未改变也决不允许改变。

她称，在两岸关系的法理和现实面前，所谓“两岸互不隶属”等谬论只会被扫进历史的垃圾堆。

台湾前总统马英九和现任总统蔡英文上周分别出访中国大陆和过境美国，对两岸关系定位看法截然不同。马英九公开宣示两岸同属一个中国，蔡英文则坚称那是1970年代过时的论述，重申两岸互不隶属。

赖清德认为，马蔡的行程呈现对台湾不同的意义与价值，马英九走回过去“一个中国”原则的框架，蔡英文则在民主道路上迈向国际。

他强调，2024年大选面临两种选择，不是战争与和平，而是民主与专制的抉择。他会竭尽所能完成总统高票当选和国会单独过半的目标。

蔡英文在赖清德的脸书留言，称坚守台湾的自由、民主，展现台湾走向世界的决心，是一致的目标，也是台湾人民的共同的期待。

就台贸易限制措施 大陆展开贸易壁垒调查

值得注意的是，蔡英文过境美国与美国众议院议长麦卡锡会面，4月7日返台，大陆从4月8日到4月10日对台进行环台军演。中国大陆商务部星期三又发布公告，自即日起就台湾对大陆贸易限制措施进行贸易壁垒调查。

公告说，台湾制定并正在实施的禁止进口大陆产品相关措施，主要包括农产品、五矿化工产品和纺织品等2455项。调查应在今年10月12日前结束，特殊情况下可延长至2024年1月12日。 2024年1月13日是台湾大选投票日，大陆经济施压意图甚明。

朱凤莲以答记者问的方式，指台湾当局长期以来对大陆2400多项产品输入台湾采取单方面限制措施，对大陆相关产业和企业利益造成损害。

她说，应中国食品土畜进出口商会、五矿化工进出口商会和纺织品进出口商会申请，商务部依据有关规定，决定自2023年4月12日起就台湾对大陆贸易限制措施进行贸易壁垒调查，调查结论将适时对外公布。

淡江大学中国大陆研究所荣誉教授赵春山向《联合早报》指出，台湾民众对大陆环台军演或许无感，但大陆若针对这2455项产品采取动作，会影响台湾的经济生存，民间会很有感，“不排除大陆会进一步对ECFA（海峡两岸经济合作架构协议）早收清单作检讨”。

根据中国大陆海关总署公布的数据，2022年大陆自台湾进口商品2380.92亿美元（3165亿新元）；大陆对台湾出口总额为815.87亿美元，台湾对大陆享有高达1565亿美元的贸易顺差。