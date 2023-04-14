卢拉访华强调巴西重返国际舞台 学者：“客似云来”中国力图展现未受美国孤立

巴西总统卢拉星期四在上海出席巴西前总统罗塞夫就任金砖国家新开发银行行长的就职典礼时强调，巴西缺席世界重大决策的时代已经过去，“我们在无故缺席后，已经重返国际舞台”。

巴西总统卢拉星期三（4月12日）率领庞大代表团抵达上海，开启新上任后首个访华行程，并称巴西已重返国际舞台。

中国两周来接连接待访华的欧洲和拉美大国领导人；受访学者分析，中国力图释放未受美国孤立的信号。

卢拉4月12日至15日对中国进行国事访问，是他今年1月上任后首次访华，但他此前在2003年至2010年担任巴西总统期间，也曾两次对中国进行国事访问。卢拉此行高度聚焦中巴经贸合作，并已表明将向中国国家主席习近平提出俄乌战争斡旋和谈的建议。

卢拉原定于3月底访华，但当时因感染肺炎而延迟行程。

根据卢拉官方推特发布的消息，他星期四（4月13日）在上海出席巴西前总统罗塞夫就任金砖国家新开发银行行长的就职典礼，并参访了华为的创新中心。他星期五将在北京与中国国家主席习近平会晤。

前巴西总统博索纳罗2019年至2022年执政期间推动巴西外交向美国靠拢，并减少参与全球治理的积极性。卢拉此次访华首站就选择出席金砖国家机构的活动，加上启程前多次提出俄乌和谈建议，被外界解读为卢拉寻求修复中巴关系，并加强该国在国际治理机制中的角色。

据法新社报道，卢拉出席罗塞夫的就职典礼时强调，巴西缺席世界重大决策的时代已经过去，“我们在无故缺席后，已经重返国际舞台”。

代表团包括40高级官员 200多名巴西商界领袖

随卢拉访华的巴西代表团约有40名高级官员，以及200多名巴西商界领袖。在卢拉访问期间，两国料将签署涵盖农业、科技、旅游等领域的20多项双边合作协议。

巴西是拉美最大经济体，中国在2009年卢拉担任总统期间超越美国，成为巴西最大的贸易伙伴，两国双边贸易额2022年达到1714.9亿美元（2272.06亿新元）。卢拉今年担任总统后双方经贸合作再次推进，中国人民银行与巴西央行2月宣布签署在巴西建立人民币清算安排的合作备忘录，两国企业和金融机构可使用人民币直接结算，首笔跨境人民币结算业务本月已落地。

中国官媒环球英文网把卢拉的访问形容为中巴“手足关系”（brotherly relations）的回归，《环球时报》也有学者评论称中巴关系将恢复至“经政双热”的时代。但佛罗里达国际大学国安学系副主任拉扎鲁斯（Leland Lazarus）在美国《外交家》杂志发表评论文章分析，卢拉寻求复制中国经济成就的同时，不会乐于充当中国“小弟”的角色。

卢拉今年2月已访问美国，拉扎鲁斯指出，尽管此前有观点认为卢拉上任后会疏远美国，但他大致维持了与美国的关系，在中美之间展现了平衡的姿态。

法国总统马克龙上周刚访华，德国外长贝尔博克星期四至星期六（4月13日至15日）也在华访问。

南京大学国际关系学院院长朱锋接受《联合早报》采访时研判，中国力图通过近期一系列外交活动释放清晰信号，表明美国无法孤立中国；卢拉此次访华料将进一步充实两国关系，但如果说中巴要联合抗美，这是完全不可能的，也不是中国的战略目标。

新加坡南洋理工大学拉惹勒南国际研究院副教授李明江认为，美国料将关注中国近期密集外交活动背后的政治动机，包括中国是否在尝试平衡甚至制约美国在全球、尤其是关键领域的影响力。

李明江说，卢拉此行访问成为中美两国斗争磨心的华为，是个不寻常的外交举动。这展现了他对中国的支持，但并不代表巴西在外交上选边，只是显示卢拉并不认同美国在高科技领域关于国家安全的说法。