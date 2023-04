联合国官员说,中国拒绝参加一个关于亚洲菜市场和野生动物传人疾病高风险场所的调查项目。

路透社星期四(13日)引述匿名联合国官员报道称,这项名为亚洲全球环境安全(Safety across Asia For the global Environment ,简称SAFE)的项目最初选定了中国、泰国、越南和老挝进行调查,因为这些国家拥有多种存在动物传人传染病风险的场所。

这名官员说,中国外交部和国家林业和草原局参与了该研究项目的初期讨论,但最终以不在其职权范围内为由拒绝加入。该官员还说,项目方仍在与中国讨论,但没有说明是哪个中国部门。