习近平会见卢拉 吁中巴推动全球治理体系更“公正合理”

中国国家主席习近平在北京与巴西总统卢拉会谈，呼吁中巴推动全球治理体系朝着更加公正合理的方向发展。卢拉则表明，中巴将致力扩大贸易并平衡全球地缘政治。

卢拉4月12日至15日对中国进行国事访问。他星期五与习近平、中国总理李强，以及全国人大常委会委员长赵乐际会面，还到天安门广场向人民英雄纪念碑敬献花圈。

这是卢拉今年1月上任后首次访华，他此前在2003年至2010年担任巴西总统期间，曾两次对中国进行国事访问。

两国会后发表长达6700多字的联合声明，称两国元首就中巴关系、两国各领域合作以及共同关心的国际和地区问题交换意见，达成广泛共识。

声明涵盖两国在农业、基建投资、数字经济、航天等领域的合作，并表明两国同意加强本币贸易；中国和巴西也表达在信息通信技术领域进一步促进相互投资多元化的意愿。卢拉已邀请习近平在2024年对巴西进行国事访问。

据新华社和央视《新闻联播》报道，习近平称卢拉为“中国人民的老朋友”，并称中国始终从战略高度和长远角度看待和发展同巴西关系，将中巴关系置于外交优先位置。他鼓励中巴保持经常性战略沟通、深化务实合作。

政治观察者分析，拉丁美洲和加勒比国家的“去美国化”呼声，近年有升温迹象。习近平在与卢拉会谈时称，中国坚定支持拉美和加勒比国家巩固和平稳定、独立自主团结发展的良好势头，支持地区推进一体化进程，并在国际事务中发挥更大作用。

习近平也呼吁，面对世界百年未有之大变局，中巴要践行真正的多边主义，推动全球治理体系朝着更加公正合理的方向发展，切实维护好广大发展中国家共同利益和国际公平正义，携手构建人类命运共同体；并强调中国愿同巴西在联合国、金砖国家、二十国集团等多边框架内，就共同关心的全球性问题加强战略协作，就应对气候变化加强协调配合。

习近平2017年首次提出“百年之未有大变局”，指的是中国对于世界地缘政治格局“东升西降”的判断。

卢拉与中国高层领导人会面后在脸书发文称，中巴已签署协议，推进再生能源、汽车工业、农业综合企业、绿色信贷额度、信息技术、健康和基础设施领域的合作。他表明，中巴将致力扩大贸易并平衡世界地缘政治。

学者： 巴西明确转向中国

巴西前总统博索纳罗2019年至2022年执政期间，推动巴西外交向美国靠拢。卢拉这次率领近300人的政商代表团出访，并与中国签署超过20项经贸协议，寻求通过此行修复中巴关系。

他星期四（4月13日）在上海出席新开发银行（又称金砖国家开发银行）新任行长罗塞夫的就职典礼时，呼吁金砖国家用人民币和美元以外的货币结算，同天也高调参访了中美两国竞争磨心的华为公司。

新加坡南洋理工大学拉惹勒南国际研究院助理教授何子恩接受《联合早报》访问时分析，面对美国围堵的局面，中国释放出其影响力不只限于周边国家，也可触及美国周边的信号。中国与巴西加强关系有助强化中国在拉美的地位，拉美其他国家可能会跟随巴西的步伐加强与中国的政治与经济交流。

中国外交学院访问教授马库斯（Marcus V. Freitas）研判，在巴西经济疲弱的背景下，卢拉寻求通过推动经济增长加强自己在国内的支持率。他2月访美并未取得符合预期的经济支持，因此明确转向中国。不过，巴西国内舆论大多倾向支持与美国深化合作，因此中巴密切的合作关系下来有可能成为巴西国内的政治议题。