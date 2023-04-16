夏宝龙：乱港根源未除 治理基础仍须巩固

《香港国安法》生效至今快将三年，香港社会已渐趋平静。但负责港澳事务的中国国务院港澳办主任夏宝龙认为，乱的根源没有根除，治的基础仍需要巩固。有受访学者指出，夏宝龙的讲话反映港府很快就会推行《基本法》23条立法。

星期六（4月15日）是《香港国安法》实施以来的香港第三个“全民国家安全教育日”。港府当天举办了有史以来规模最庞大的一系列活动，不仅有恒常的张贴海报等宣传工作，也走进社会和学校，包括首次在全港18区举行活动，让市民了解国家安全的重要性。

正在香港考察的国务院港澳办主任夏宝龙当天出席“全民国家安全教育日”开幕礼时指出，“修例风波”这场港版“颜色革命”虽然没能得逞，但这是香港历史上永远抹不去的伤疤，是永久的痛。

他说：“有人想抹去这段惨痛的记忆，这是不可能的。它是悬在我们头上时时敲响的一口警钟，每时每刻都在警醒着我们。”

夏宝龙认为，现在香港社会看似平静，实则暗流涌动，乱的根源尚未根除，治的基础尚需巩固。

他说，大家需要时刻警惕街头暴力卷土重来、警惕“软对抗”暗中作乱、警惕海外乱港活动倒灌香港，“特别是一些反中乱港活动打着所谓人权、自由、民主、民生的幌子，极具迷惑性，切不可掉以轻心。”

夏宝龙指出，无论实行普通法还是大陆法，维护国家安全都是首要任务，普通法也能够很好地维护国家安全。他说，北京中央支持香港保持普通法制度，支持完善特别行政区司法制度和法律体系，包括完成《基本法》第二十三条立法。

香港行政长官李家超在同一场合致辞时也指出，反中乱港势力令香港无法无天，在《香港国安法》生效后，中央果断出手扭转乱象，但仍不能低估危害国安风险，须增忧患意识未雨绸缪。

李家超表示，港府会尽早完成二十三条工作，也会规范虚假信息、众筹活动，同时要确保律政司不受干涉、法院审判不受干预。

夏宝龙是在周四抵达香港，展开为期六天考察。这是中国国务院港澳办确定升格为中共中央办事机构后，夏宝龙首次到访香港，其言行备受外界关注。

香港理工大学香港专上学院讲师陈伟强接受《联合早报》访问时表示，夏宝龙的讲话反映北京认为香港局势仍未稳定，港府很快会就二十三条进行立法。他说，同意夏宝龙的看法，即香港仍有少数人意图搞事扰乱社会，“如前段日子九龙城举办泼水节，有人不断向警察泼水，借机发泄对政府的不满。”

但陈伟强也认为，由于香港立法会在暑假休会，港府最快也要在新一个立法会年度即9月份才开始启动二十三条立法，以尽快筑牢香港的国家安全防线。