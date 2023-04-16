王毅会见德外长：相信德国会支持中国和平统一大业

（北京／台北综合讯）中共中央政治局委员、中央外办主任王毅会见德国外长贝尔伯克时说，希望并相信德国会支持“中国和平统一大业”。

据中国外交部官网发布的新闻稿，王毅星期六（4月15日）在北京会见到访的贝尔伯克时说，“台湾回归中国”是二战后国际秩序的重要组成部分，并说中国曾支持德国实现统一，希望并相信德国也会支持中国和平统一大业。

王毅也说，中德间有广泛共识和共同利益，中国愿同德国加强交流沟通，增进相互了解，筹备好新一轮中德政府磋商，共同应对气候变化等全球性挑战，推动双边关系健康发展，为动荡不定的世界释放积极、正面信号。

贝尔伯克星期五（4月14日）与中国国务委员兼外长秦刚会面时，呼吁中国大陆不要对台湾动武，并指台海军事态势升级对全世界都是“可怕的场景”。她强调，“单方面、暴力地改变现状”对欧洲人来说不可接受。

对于贝尔伯克以强硬措辞强调在台湾问题上的立场，台湾外交部星期六在官网发文表达高度肯定，并感谢包含德国在内的众多国家行政部门高层官员“声援台湾”。

另一方面，中国国家副主席韩正星期五也在北京会见贝尔伯克。他说，德国已连续近50年是中国在欧洲最大贸易伙伴，双方经济互补性强，合作空间广阔，并说中德作为负责任大国，应密切对话、妥处分歧、深化合作、携手并进。

韩正还说，中国将持续扩大市场准入，着力打造市场化、法治化、国际化的一流营商环境，欢迎包括德国在内的各国企业共享中国新发展带来的新机遇。