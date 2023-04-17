演出时安全措施不足 安徽女杂技员高空坠落身亡

（宿州综合讯）中国安徽省一名女高空杂技演员，在表演时不慎坠落身亡。有工作人员称，该场演出似乎没有做足安全措施，多个部门已介入调查。

综合红星新闻、新京报等中国媒体报道，宿州埇桥区官方星期天（4月16日）通报，一名女演员星期六（15日）晚上在宿州市埇桥区蒿沟镇尹楼村表演空中节目意外坠落，经抢救无效死亡。

网络流传事发经过的视频画面显示，一对男女杂技演员当时正在一个户外舞台进行高空表演，他们正抓住一个吊环，被起重机吊到空中。

升空的过程中，女演员突然从十多米高的空中坠落至舞台上，现场观众发出阵阵惊呼声。

有工作人员称，从视频画面来看，女演员当时并没有系上安全绳，舞台也没有什么其他的安全措施。这名工作人员说，埇桥区的上一级政府，还有文旅局都在第一时间介入，对事故原因展开调查。

当地政府一名工作人员指出，这场演出是当地一个家庭农场请来的演艺公司，演出前已向官方报备，原计划表演两天，活动现已被叫停。

宿州市埇桥区是中国著名的“马戏之乡”。在繁盛时期，埇桥马戏团体有400余家，占据全中国70％的马戏演出市场份额。

高空杂技表演是马戏技巧中要求极高的艺术形式之一，演员需经过专业的训练和严格的安全措施。然而，即使有这些措施，高空表演仍然存在一定的风险。

2022年9月，宿州萧县一场杂技表演也曾发生惊险一幕。一名女孩在空中表演“吊脖”杂技时突然晕厥，所幸女孩被救回地面后，很快苏醒过来。