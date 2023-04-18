中国防长访俄会见普京 两国加强军事战略沟通

俄罗斯总统普京星期天（4月16日）在莫斯科会见来访的中国国务委员兼国防部长李尚福时称，俄中正在积极进行军事部门之间的合作；李尚福则表明，愿进一步密切中俄两军战略沟通，加强多边协调配合，为维护世界和地区安全稳定做出新贡献。

李尚福4月16日至19日访俄，这是他今年3月出任防长后首个外访活动。五年前，李尚福的前任魏凤和履新后，首次外访同样选择俄罗斯。

这也是今年3月中国国家主席习近平访问莫斯科后，再次有中国高层官员访俄。中国国务委员兼外长秦刚上星期（4月13日）也在撒马尔罕与俄罗斯外长拉夫罗夫会面。

随着俄乌战争陷入胶着，莫斯科持续寻求加强与北京的关系和军事合作，以打破被西方孤立的局面。中国则在坚持不谴责俄罗斯的情况下，在俄罗斯与美欧之间“走钢索”，并且越加谨慎地与俄罗斯的军事活动保持距离。

根据俄罗斯卫星通讯社和塔斯社报道，普京对李尚福表示欢迎，并称李尚福的访俄行程将以最高级别进行。

普京说，俄中两国一直在积极进行军事部门之间的合作，定期互换有用信息，在军事技术领域进行合作，并在远东地区、欧洲地区举行海陆空联合演习。他形容，这是强化中俄极具互信战略关系的重要领域。

俄罗斯媒体也引述李尚福说，中俄关系超越冷战时期的军事政治同盟模式；他特意选择俄罗斯作为首个外访国家是希望强调两国关系的特殊性和战略意义。在中国官媒报道中，没有这段内容。

据新华社发出的简短通讯稿，李尚福在与普京会面时说，中俄新时代全面战略协作伙伴关系不断深化，军事互信日益巩固，合作成果丰硕。中国愿同俄罗斯一道，全面落实两国元首共识，进一步密切两军战略沟通，加强多边协调配合，为维护世界和地区安全稳定做出新贡献。

在欧盟领导人访华后访俄 学者：显示没削弱中俄关系

李尚福的访俄行程，令中国是否会军援俄罗斯的问题再度引发关注。在李尚福访俄前，欧盟国家高层官员和领导人在过去两周密集访问中国。法国总统马克龙敦促中国不要向俄罗斯提供武器，德国外长贝尔伯克也呼吁中国领导人运用对俄罗斯的影响力，促成普京停止侵略。

有分析认为，中国派李尚福访俄，旨在显示不会因美欧施压而削弱同俄罗斯的关系。

新加坡南洋理工大学拉惹勒南国际研究院高级研究员多西（James Dorsey）接受《联合早报》访问时分析，李尚福访俄是中国谨慎平衡俄乌问题的一种方式，中国不希望俄罗斯战败，并寻求表现出对俄罗斯的支持；但同时也清楚当中有不可逾越的红线，这包括不能向俄罗斯提供致命性军事装备。

多西预计，中俄只会在此次访问中重申立场，中国在俄乌和对俄军援问题上的立场不会改变，两国军事合作也不会有重大突破。

中国人民大学欧盟研究中心主任、欧盟“让莫内”讲席教授王义桅指出，中国已表明要尽早劝和促谈，因此不可能为俄罗斯提供武器。李尚福在访问中强调要多边协调，维护世界和地区安全，显示中国力求展现在俄乌问题上的中立性。