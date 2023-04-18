美军舰驶过台海 解放军全程跟监警戒

（台北／北京综合讯）中国大陆在台湾海峡周边的军事演习结束一星期后，美国军舰米利厄斯号星期天（4月16日）驶过台湾海峡。美国海军称是“例行”过境；中国大陆军方说，军方对美舰过航行动全程跟监警戒。

据路透社报道，美国海军第七舰队星期一（4月17日）说，这艘阿利伯克级导弹驱逐舰是根据国际法适用的公海航行自由和飞越自由，在台湾海峡例行过境，显示美国致力于维护印太地区自由与开放。

据微信公众号“东部战区”星期一发布的消息，中国大陆军方证实，美国米利厄斯号导弹驱逐舰星期天过航台湾海峡。

解放军东部战区新闻发言人施毅指米利厄斯号“过航台湾海峡并公开炒作”，并称“中国人民解放军东部战区组织兵力对美舰过航行动全程跟监警戒”。

施毅也说，战区部队随时保持高度戒备，坚决捍卫国家主权安全和地区和平稳定。

美国军舰约每月驶过台湾海峡一次，也经常在具争议的南中国海执行类似的航行自由任务。

上星期一（4月10日），米利厄斯号驶近中国在南中国海最重要人造岛礁之一“美济礁”，北京谴责是“非法闯入”。

上述航行正值中国解放军结束环绕台湾海空域进行的三日军演。演习结束后，中国大陆继续在台湾周围开展军事活动，不过规模缩小。

据台湾国防部星期一通报，星期日6时至星期一6时，台军侦察到18架次大陆军机和四艘次大陆军舰在台湾周边海空域活动。