争取国民党总统候选人提名 郭台铭吁给他30天展现台湾新蓝图

受访学者说，原先国民党采用征召是为避免初选内耗，但党中央征召迟疑不决，规则不明，时程拖长，若再给郭台铭一个月，投入资源越多，参与人数越多，情势就更混乱，未来更难整合。

“给我30天，我给你台湾新蓝图”。积极争取台湾在野国民党2024年总统候选人提名的鸿海集团创办人郭台铭指出，只要有一个对的领导者，台湾可以利用优势，不须在中国大陆和美国之间选边站，脚踏实地走出一条新中间、自己的路。

郭台铭上周访问日本后返台，星期二（4月18日）在台北寒舍艾美酒店举办“科技经济政治日本开拓之旅”成果报告会，对台湾前途作上述表述。

他并强调，自己与国民党中央沟通管道畅通，也相信党中央征召会很公正。此言显然是既要凝聚支持者，也要澄清党中央内定要征召新北市长侯友宜的传言。

受访学者分析说，原先国民党采用征召是为避免初选受伤内耗，但党中央征召迟疑不决，规则不明，时程拖长，若再给郭台铭一个月，投入资源越多，参与人数越多，情势就更混乱，未来更难整合。

郭台铭向来以“中华民国”派自居，星期二记者会现场高挂孙中山遗像和两面青天白日满地红旗。他一开场先领唱国歌、宣读孙中山遗嘱，明显要争取蓝营民众支持。记者会问答环节是由主持人统整媒体问题代为提问。

侯友宜目前民调领先

侯友宜目前民调领先，舆论多称党中央已内定征召侯友宜。但郭台铭强调，对党中央的公正性深信不疑，“因为最想赢的人是党主席朱立伦”。

媒体询问郭台铭未来是否可能接受“侯郭配”或“郭侯配”，郭未正面答覆。他表示，就2024年大选，自己对两件事很有信心，一是在野大联盟将赢得2024年大选，二是朱立伦会找出党内最强候选人，这些问题都很容易解决。

郭台铭在记者会上只字未提侯友宜，反而对也有意参选总统的民众党主席柯文哲释出善意。他称两人是老朋友，沟通顺畅，待访美的柯返台，再和他交换心得。

他也说，自己暂时没有访问大陆的计划，但只要对台湾有利、有助两岸和平，他会尽全力推动。

至于大陆对台展开贸易壁垒调查，郭台铭说，希望这次贸易调查结果不会导致ECFA（两岸经济合作架构协议）中断，因为实行13年的ECFA为台湾省下2600亿新台币（114亿新元）关税，一旦中断，对台湾传统产业与农渔业将造成巨大冲击。

他说，此事也凸显维系两岸关系重要性，民进党在这方面无能为力。他认为，相关争议须回到WTO（世界贸易组织）架构处理，经贸活动是互利互惠行为，靠单方面让利难以持续，很高兴大陆愿依照WTO规范，理性处理两岸经贸。

世新大学口语传播暨社群媒体学系教授游梓翔向《联合早报》表示，国民党中央虽称过去通常是6月提名总统人选，但民进党比往年更早定于一尊，民众党也准备在5月提名，国民党若再拖一个月，情势就更混乱，更难整合。

他说，即使再给郭台铭一个月冲刺期，郭可能拉近与侯的差距，但要超越侯并不容易，若两人互有领先，届时更难决定，党中央的征召标准为何？

他认为，当初决定采用征召，除了为在职的侯友宜解套，同时也让尚未恢复党籍的郭台铭过关，但党中央若再拖下去，像高雄前市长韩国瑜的支持者准备办活动，孙文学校总校长张亚中和前财政部长王建煊等人都有意参选，还不如当初直接办初选来得公平公开。