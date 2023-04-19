台湾将采购多达400枚陆基型鱼叉导弹

（台北综合讯）贸易组织负责人和知情人士说，台湾将完成美国国会2020年批准的协议，购买多达400枚岸基版“鱼叉”导弹，以防御中国大陆可能的进攻。

据彭博社星期二（4月18日）报道，美台商业协会主席韩儒伯（Rupert Hammond-Chambers）说，美国海军航空系统司令部代表台湾签下合同。另有三名知情人士证实，合同是为台湾准备的。

五角大楼4月7日宣布与波音公司签署了一份合同，但并未透露台湾是买家。台湾此前已购买了波音公司制造的舰载版“鱼叉”导弹。

美国国防部发言人、陆军中校梅纳斯（Martin Meiners）拒绝确认台湾是“鱼叉”导弹的接收方，但表示“将继续与业界合作，及时向台湾提供防御装备”。

汪文斌：中方强烈不满坚决反对

据路透社报道，中国外交部发言人汪文斌在星期二的例行记者会上回应美国对台军售的问题时说，中方强烈不满，坚决反对。

在台湾总统蔡英文4月过境访问美国后，中国人民解放军展开了三天的环台军演。

据台湾《自由时报》报道，台湾国防大学中共军事事务研究所教授马振坤说，大陆本次环台军演是自去年8月否定海峡中线建立新常态后，进一步把台海内海化。

马振坤指出，大陆在本次军演中没有划设围台的演习区域或划设禁航区，并将大陆防线前推到台湾东部的太平洋海域，未来还可能突破台湾主张的24海里邻接区，甚至逼近12海里海域。

由于中国大陆本军演次进行的是实战战术的部署，他认为，“大陆这次军演对台湾是高度威胁，威胁高于去年8月的军演”。