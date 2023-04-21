上海车展揭幕全球1000多企业参展 逾150款新车全球首发

作为今年全球第一场A级车展，为期10天的上海车展预计接待观众超过100万人次，比2021年的上届车展多出20万人次。不少车企希望借疫后展会复苏和政府推动汽车消费等契机带动销量。

“车多了很多，人多了更多！”

时隔两年来看上海车展，家住上海浦东的吴先生（65岁，退休人士）告诉《联合早报》，他在上午10时左右就抵达展馆，但排了一个多小时队才进入场内，“疫情一过，展会就热闹起来了。”

上海车展面向公众开放第一天（4月20日），上海国家会展中心外久违地排起蜿蜒上百米的长队。由于观展人数众多，现场临时增开多个入口。即便如此，首批抵达展馆的民众，也须排队等候至少半个小时才能入场。

作为今年全球第一场A级车展，为期10天的上海车展预计接待观众超过100万人次，比2021年的上届车展多出20万人次。据上海海关统计，今年上海车展共申报进境展品123批，金额达2500万美元（3332万新元），分别比上届车展增加34％和19％。

本届车展吸引1000多家全球企业参展，超过150台新车全球首发。不少车企希望借疫后展会复苏和政府推动汽车消费等契机带动销量。

中国电动车品牌比亚迪在车展上共设置三个展台，总面积达2475平方米，较两年前大增80％。公司也在车展期间推出七款新车，其中包括百万元（人民币，约19万4000新元）级别的高端越野车和超级跑车。

比亚迪品牌及公关处总经理助理罗昊受访时说，本届上海车展是中国防疫政策放开后首个A级大型车展，集合了众多参展商和世界各地观众，其中有越来越多消费者关注新能源品牌。

罗昊介绍，今年首两个月比亚迪汽车销量同比增长约80%。根据中国乘用车市场信息联席会预测，新能源汽车市场渗透率有望从去年的27.6％提升至今年的36％，他看好市场高速发展的背景为比亚迪提供快速增长可能。

以比亚迪为代表的新能源汽车，是本届车展的焦点。据上海市国际贸易促进委员会会长周敏浩介绍，车展期间展出的1500多台整车中，约三分之二都是新能源车，“这个力度是空前的”。

以汽车消费为代表的大宗商品消费，是中国消费市场的“大头”。但中国汽车工业协会统计显示，今年第一季中国汽车产量和销量同比分别下降4.3％和6.7％，凸显汽车终端市场仍相对疲弱，需求尚未完全释放。

中国国家发改委新闻发言人孟玮星期三（4月19日）在发布会上披露，发改委即将出台的恢复和扩大消费政策，重点之一就是稳定汽车消费，包括加快推进充电桩和城市停车设施建设、大力推动新能源汽车下乡、鼓励车企开发更适宜县乡村地区使用的车型等。

另一方面，上海车展人气回暖，去年因防疫封控而受重击的会展经济，将在今年迎来“报复性”复苏。上海市商务委根据截至2月底的展馆预订情况统计，全市年内计划举办展会近300场，其中面积10万平方米以上的大型展会有38个，展览面积超700万平方米，恢复到2019年的八成以上。

今年车展不再要求出示核酸检测报告和健康码，但对于外国访客来说，入境参会仍非易事。

来自德国汽车零部件供应商诺马集团（Norma）的布赖滕巴赫(Breitenbach）时隔三年从德国法兰克福飞抵上海参展。他受访时说，尽管中国已重启国门，但国际航班依然稀少，入境签证也比疫情前更难申请。

即便舟车劳顿，布赖滕巴赫依然认为上海车展值得一来。他说：“许多重要宣布和新型产品都在车展期间出炉，我们能在这里捕捉到最新市场趋势。”

（记者是《联合早报》上海特派员）