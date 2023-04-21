杨莉明：新加坡支持重庆及中国与东南亚更广大区域互动

新加坡通讯及新闻部长兼内政部第二部长杨莉明表示，在双边合作之外，新加坡也支持重庆及中国与东南亚更广大区域的互动。她指出，亚细安与中国西部同为世界上发展速度最快的地区之一，对金融服务需求巨大；加强金融合作和互联互通，也是促进中国—亚细安经济一体化的重要部分。

去年11月因冠病疫情延期的第五届中新金融峰会，星期四（4月20日）下午在重庆开幕。

作为负责中新（重庆）战略性互联互通示范项目的新方部长，杨莉明以视频方式与会致辞时说，亚细安和中国都参与了区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）；这份去年生效的协定不仅降低贸易投资壁垒，还通过更透明的法规和措施，为包括金融服务业企业创造便利的环境。

她说，亚细安和中国去年11月还启动升级双边自由贸易协定的谈判，表明双方都致力于确保自贸区对企业与国际发展趋势持续与时俱进。

杨莉明也指出，加强金融合作和互联互通是促进中国—亚细安经济一体化的重要部分。她认为，构建更多跨区域、连接性更强的金融生态系统，有助于降低企业交易成本，改善融资渠道，实现风险管控及资产管理便利化；这些都将对增加贸易流量及新项目跨境投资产生积极影响，帮助实现区域的巨大潜力。

杨莉明表示，新加坡将继续与重庆合作，就创新跨境融资进行试点，以在包括中新项目旗下的国际陆海贸易新通道沿线，释放更大程度的互联互通及跨境流动。

新加坡金融管理局局长孟文能在重庆参会时致辞指出，长远而言，新加坡与中国在金融市场互联互通，以及绿色转型融资的合作势在必行。

他说，截至目前，中新重庆项目已促成239笔跨境融资交易、价值290亿美元（386亿新元），仅去年就达成27笔融资交易、价值60亿美元。

孟文能：新渝有四个可能合作领域

绿色转型融资是中国和新加坡、乃至亚细安在金融合作的最新领域。孟文能指出，新加坡金管局与中国人民银行已成立中新绿色金融工作组，促进公共和私人领域的互动，以更好调动私人资本满足可持续发展需求，并在制定标准、融资解决方案、数据收集等方面合作，增加中国和亚细安地区的绿色投资机遇。工作组星期五将在重庆召开第一次会议。

孟文能认为，新渝在这方面有四个可能合作的领域，包括共同孵化试点和试验举措、探讨如何建设绿色金融市场生态系统等。

据金管局文告，在孟文能与重庆市长胡衡华的见证下，新渝企业峰会期间签署17份谅解备忘录，涉及跨境融资、金融科技和人才发展等领域的合作。

另一方面，孟文能致辞时也呼吁各国央行继续专注于降低通胀，并指货币政策保持紧缩至关重要。

他说，核心通胀率已见顶，并将在今年下半年下降，到年底降至2.5％，但目前就宣布胜利还为时尚早，新加坡央行将对任何通胀回潮的迹象保持警惕。

（记者是《联合早报》重庆特派员）