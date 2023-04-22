秦刚：中国的土地收回来就绝不会再失去

中国外交部长秦刚重申，“台湾回归中国”是第二次世界大战后国际秩序的组成部分，“中国的土地收回来了，就绝不会再失去”。

秦刚星期五（4月21日）出席在上海举行的“中国式现代化与世界”蓝厅论坛开幕式，并做主旨演讲。他在近半小时的演讲中以大篇幅阐述台湾问题，指台湾自古以来就是中国领土不可分割的一部分，两岸同属一个中国，“这是台湾的历史，也是台湾的现状。”

秦刚说：“台湾回归中国是二战后国际秩序的组成部分，《开罗宣言》白纸黑字写着，《波茨坦公告》清清楚楚印着。”

中共中央政治局委员、中央外办主任王毅上周会见访华的德国外长贝尔伯克时也曾指出，“台湾回归中国”是二战后国际秩序的重要组成部分。中国外交部发言人汪文斌本周在例行记者会上两度重提这个说法，称“坚持一个中国原则就是维护战后国际秩序”。

台湾总统蔡英文本月初与美国众议院议长麦卡锡会面，中国大陆军方随后展开三天环台战备警巡和军事演习作为反制。美国国务卿布林肯为此要求北京不要单方面采取行动破坏台湾现状。

秦刚在演讲中反驳，破坏国际秩序、单方面改变现状、破坏台海稳定的不是中国大陆，而是“台独”分裂势力以及少数企图利用“台独”的国家，其目的是架空一个中国、“和平分裂”中国，篡改二战历史，颠覆战后秩序、践踏中国主权。

他强调：“中国的土地收回来了，就绝不会再失去。战后国际秩序建立起来了，就决不允许被颠覆。维护国家主权和领土完整天经地义。”

在阐述中国现代化的理念时，秦刚也不指名地批评美国。他说，现代化是每个国家不可剥夺的权利，不是少数国家垄断独享的特权。“不能因为自己到达现代化的彼岸，就过河拆桥，给别国实现现代化设置路障，更不能因为别国走不同的现代化道路，就打压遏制阻断。”

秦刚也强调，中国实现现代化不是为了孤芳自赏，更不是为了“本国优先”，而是在实现自身发展的同时，为世界和平注入更多正能量，为全球发展带来更多新机遇。

他说，过去10年中国对全球增长的带动超过七国集团总和，“随着中国14亿多人口整体迈入现代化，这个规模将超过现有发达国家人口总和，中国必将给世界经济提供更强大动力。”

由中国公共外交协会和中国人民外交协会主办的蓝厅论坛，是阐述和解读中国外交政策的平台。今年是论坛创办13年来首次走出北京外交部“蓝厅”，在上海举办。为期一天的论坛吸引来自近80个国家的政要、驻华使节，以及其他政、商、学界代表参会。