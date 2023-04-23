中韩就台湾问题爆口水战 学者：韩或在印太战略上进一步支持美国

总统尹锡悦指台湾问题是“全球性问题”后，中韩连日来爆发激烈口水战。北京警告在台湾问题上“玩火者必自焚”；首尔则指责中国国格令人质疑、“严重外交失礼”，并要求北京谨言慎行。

受访中国学者分析，尹锡悦政府在台湾问题上的最新表态，显示东亚地区的安全态势出现微妙和结构性调整；这也预示韩国在支持美国印太战略上会有进一步实质举动，甚至可能加入美印日澳“四方安全对话”（QUAD）。

即将在下周访美的韩国总统尹锡悦在路透社4月19日刊发的专访中称，台海出现紧张局势是因试图用武力改变现状，韩国和国际社会一道坚决反对这样的改变。

他还说：“台湾问题不仅是中国（大陆）和台湾之间的问题，而是和朝鲜问题一样，是一个全球问题。”

这番言论被解读为青瓦台公开表态台湾问题非中国内政，引发中韩隔空交锋。中国外交部发言人汪文斌星期四（4月20日）回应说：“台湾问题纯属中国内政……不容他人置喙。”

他也驳斥说，朝鲜和韩国都是已加入联合国的主权国家，“朝鲜半岛问题与台湾问题的性质和经纬完全不同，根本不具可比性”。

韩国外交部同日严厉批评北京的上述评论“是令人质疑中国国格的严重外交失礼”，韩国副外长张虎镇当晚召见中国驻韩大使邢海明提出强烈抗议。

双方星期五（4月21日）继续针锋相对。中国国务委员兼外长秦刚在蓝厅论坛上发表主旨演讲时，警告“在台湾问题上玩火者必自焚”，并不点名说，最近经常听到一些奇谈怪论，声称中国“试图用武力或胁迫方式单方面改变台海现状”“破坏台海和平稳定”，这些言论“违背起码的国际常识和历史正义，其逻辑是荒谬的，其后果是危险的”。

学者：尹锡悦对外政策大幅向美倾斜

韩联社同日引述韩国外交部官员回应说，韩国政府将始终一贯坚持基于互相恪守国格和礼仪、相互尊重、互惠互利的精神，推进韩中相互合作的立场；希望中方也能给予响应，谨言慎行。

复旦大学国际问题研究院院长吴心伯接受《联合早报》采访时指出，韩国在台湾问题上的最新立场，延续了尹锡悦政府上台后对外政策转向，即从之前在中美间保持相对平衡，转而大幅度向美国倾斜。

他说，尹锡悦政府从去年开始调整涉台问题立场，这次把台湾问题国际化，并直接表明反对动用武力改变现状，比之前关切台海和平与稳定更进一步。“（韩国）是否会在外交上，甚至在军事上采取具体行动配合美国值得关注。”

南京大学国际关系学院院长朱锋受访时也研判，尹锡悦政府在外交和安全政策上“出现实质性向美国倾斜”。

他分析，美国目前正通过QUAD全面强化印太战略，加强对中国的围堵，尹锡悦在访美前表态台湾问题是全球问题，“很大程度上预示着韩国对美国印太战略的支持，在参与上会有进一步的实质举动”，甚至暗示韩国可能加入QUAD。

受访学者也指出，若韩国“打台湾牌”，中韩关系会受到显著冲击。吴心伯说：“中国的反制相信不会局限在经贸，在外交甚至安全领域恐怕都会有影响。”

朱锋则认为，中国应对韩国出现的战略调整保持警惕，同时也要继续观察、小心应对。

他说，在韩国选举政治下，不同政府会有不同的政策选择，韩国的政策转向多大程度上获得民众支持还须要观察，中国也应更多地去影响韩国民众和舆论走向。