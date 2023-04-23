中国特稿：汪辜会谈30年两岸共识路漫漫

来临的星期四（4月27日）是1993年“汪辜会谈”30周年的历史性日子。当时，中国大陆的海峡两岸关系协会（海协会）会长汪道涵和台湾的财团法人海峡交流基金会（海基会）董事长辜振甫，在新加坡海皇大厦举行会谈，成为两岸关系和平发展的重要里程碑。30年后，两岸越走越远，“九二共识”究竟是否存在过也被质疑。30年前的汪辜会谈上究竟发生了什么，为后世留下什么实质作用？海协海基两会是否还有继续存在的必要？

海峡两岸今天分治的局面，是1949年中国国共内战历史遗留下来的问题。1980年代，国民党政府仍坚持与中共“不接触、不谈判、不妥协”的“三不”政策，但在1986年开放台军中的大陆老兵返乡探亲。

上海东亚研究所助理所长包承柯教授受访时向《联合早报》指出：“当年两岸在政治上互不承认，台湾当局的‘三不’政策随着大陆老兵返乡而名存实亡。大陆老兵返乡热潮带动了两岸民间的交流，也衍生出偷渡客的现象及两岸文书认证等事务性问题。”

1990年7月，国民党政府内部达成了放弃对中共“三不”政策的共识，决定成立政府专责机构（即后来的行政院大陆委员会）及设立“中介机构”（即后来的海峡交流基金会，简称海基会）来处理两岸交流问题。