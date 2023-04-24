卢沙野言论引发轩然大波 中国外交部澄清非正式立场

中国驻法大使卢沙野有关前苏联加盟共和国在国际法上没有“有效地位”的言论，近日在欧洲引发轩然大波。约80名欧洲议员在法国《世界报》发表公开信，呼吁法国外长不要对这种“无耻的攻击”不作反应，尽快宣布卢沙野为“不受欢迎人物”。

法国外交部也公开表示，对卢沙野的言论感到“震惊”，要求中方作出解释，并希望相关言论并非中国立场。

法国外交部周一告诉法新社，法国外交部幕僚长与中国大使会面时，卢沙野会得到”非常坚定”的信息。这次会议是在卢沙野周五向媒体发言之前安排的，并补充说：“我们将传递正确的信息”。

中国驻法大使馆其后表示，卢沙野的言论属于个人立场，不是中国官方的政治宣示，并呼吁外界不要过度解读。

波罗的海三国拉脱维亚、爱沙尼亚和立陶宛宣布将召见中国外交官，指卢沙野的观点“不可接受”，希望中方收回相关言论，并质疑中国在乌克兰问题上的立场。

中国外交部发言人毛宁周一（4月24日）则对卢沙野的说法进行澄清，强调中国尊重苏联解体后各加盟共和国的主权国家地位，并暗示卢沙野的相关言论并不代表中国政府立场。

卢沙野上周五（4月21日）接受法国LCI频道采访时说，前苏联加盟共和国在国际法上没有“有效地位”，“因为没有国际协议使其主权国家的地位生效”。

对俄罗斯2014年占领的乌克兰领土克里米亚，卢沙野称：”这取决于你如何看待这个问题。这是有历史的。克里米亚在一开始就是俄罗斯的。在苏联时代，是赫鲁晓夫（时任苏联最高领导人）把克里米亚交给了乌克兰。”

据路透社报道，捷克外长利帕夫斯基（Jan Lipavsky）和立陶宛外长兰茨贝吉斯（Gabrielius Landsbergis） 4月24日在与欧盟同事会面前说，中国驻法国大使最近质疑乌克兰等前苏联国家主权的言论是“完全不可接受的”。

兰茨贝吉斯在卢森堡说，波罗的海三国4月24日将召见中国的外交代表，要求他们解释中国对前苏联解体后成立的国家独立的立场是否发生了改变。

毛宁周一在记者会上回应相关问题时说，中国尊重苏联解体后各加盟共和国的主权国家地位，“苏联解体后，中国是最早与有关国家建立外交关系的国家之一。”“建交以来，中国始终坚持相互尊重、平等相待的原则，发展双边友好合作关系。”

在回应卢沙野的相关言论是否代表中国政府立场的问题时，毛宁两次回答，她的表态代表中国政府的正式立场。

分析人士指出，毛宁等于否认了卢沙野的相关言论代表中国政府立场，意在消除卢沙野的“跑偏言论”带来的消极后果。但卢沙野的言论已经刺伤了一些欧洲国家，尤其是那些前苏联的加盟共和国，给中欧关系带来新的麻烦。

一些中国网民也对卢沙野的言论表达不满，认为这是给中国外交添乱。但也有网络大V认为，外界故意夸大和曲解卢沙野的言论，借机抹黑中国。

知名大V胡锡进周一发文称，卢沙野接受采访的整体阐述没有问题，他对乌克兰事务的具体说法有整个采访的特殊语境，不应被单独摘出来，置于放大镜下显示。“我们应该鼓励事情最终的软着陆，让中法和中欧关系延续在摩擦中增加相互了解、对分歧消化和包容能力越来越强的趋势。”