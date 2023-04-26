习近平与泽连斯基在俄乌战争后首次通话 中国将派特别代表赴乌等访问

中国国家主席习近平和乌克兰总统泽连斯在俄乌战争后首次通话，习近平并宣布 将派欧亚事务特别代表赴乌等国，与各方深入沟通解决危机。乌克兰在通话后宣布委派新任驻华大使。

据新华社报道，习近平星期三（4月26日）下午应约同泽连斯基通电话，双方就中乌关系和乌克兰危机交换了意见。乌克兰总统府发言人尼基佛洛夫在脸书发文称，泽连斯基和习近平通话时长近一小时。

泽连斯基也在推特贴文称，与习近平进行了“长时间而有意义”的通话。他写到，相信此次通话以及委任驻华大使将为两国关系发展注入强大动力。

泽连斯基也在社交媒体Telegram上称，他和习近平讨论了”达致公正持久和平的可能合作”。他也表明，如果要妥协领土就没有和平，乌克兰的领土完整必须恢复到1991年的国界线。

自从去年俄乌战争爆发以来，泽连斯基一再要求直接与习近平接触。如今这通电话，发生在中国驻法大使卢沙野上周质疑乌克兰国家主权并遭欧洲舆论强烈批评之后。卢沙野的言论风波，让欧洲更质疑中国所努力展示的公正立场，以及中国能否扮演好战争调停者的角色。

根据新华社报道，习近平对泽连斯基强调，相互尊重主权和领土完整是中乌关系的政治基础。他也说：“无论国际风云如何变幻，中方愿同乌方一道，把两国互利合作向前推进”。

习近平并说，在乌克兰危机问题上，中国始终站在和平一边，核心立场就是劝和促谈。

他重申，中国不是乌克兰危机的制造者，也不是当事方。作为联合国安理会常任理事国和负责任大国，中国既不会隔岸观火，也不会拱火浇油，更不干趁机牟利的事，并强调中国“所作所为光明正大”。

随着外界对俄罗斯使用核武或攻击乌克兰核设施的担忧加剧，习近平也指出，核战争没有赢家。他呼吁有关各方都应该保持冷静克制，真正从自身和全人类的前途命运着眼，共同管控好危机。

习近平宣布将派中国政府欧亚事务特别代表赴乌克兰等国访问，就政治解决乌克兰危机同各方进行深入沟通，并称中国向乌克兰提供了多批人道主义援助，愿继续提供力所能及的帮助。

乌克兰在两国元首通话后宣布任命前战略产业部长利亚比肯（Pavlo Riabikin）为驻华大使。2021年2月，时任乌克兰驻华大使卡梅舍夫突然病逝后，该职位已悬空超过两年。

习泽首次通话引起欧美国家高度关注。白宫国安委发言人柯比形容两人的通话“是件好事”，俄罗斯外交部则称，注意到中国努力启动谈判，但指责“乌克兰政府和他们西方主子（minders）早就让大家看到他们有能力搞砸任何和平倡议”。

新加坡南洋理工大学拉惹勒南国际研究院高级研究员多西（James Dorsey）接受《联合早报》访问时分析，中国已多次表明愿加强和乌克兰的沟通，但此次通话的时间点刚好在卢沙野涉乌表态后，这场风波令中国陷入尴尬，俄乌元首通话相信是中国回应外界质疑的一种方式。

至于中国委派欧亚事务特别代表赴乌克兰能取得多大的成效，多西认为俄乌双方目前都没有退让的余地，中国有可能高估了自身所能发挥的调停作用。但从另一个角度看，中国强调要劝和促谈，也寻求表现中立，那就必须和俄乌双方都建立关系，中俄的关系已经很密切，委派欧亚事务特别代表可以对外展示中国也在和乌克兰持续沟通。