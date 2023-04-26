二十大后中共高层人事调整收官 李干杰接替陈希出掌中组部

中共政治局委员李干杰正式接替陈希，出任中共中央组织部部长，主管党内组织和人事工作。这意味着二十大以来持续进行的中共高层人事调整收官。

新华社星期三（4月26日）报道，中共政治局委员、中组部部长李干杰当天在北京同越共中央政治局委员、中央书记处常务书记、中组部部长张氏梅举行会谈。

这是官媒首次披露李干杰中组部部长的身份。

李干杰在会谈中表示，中共愿同越共推进两党组织部门机制化交往，推动中越关系取得更大发展。双方会后签署中共中央组织部与越共中央组织部合作谅解备忘录。

今年59岁的李干杰去年10月在中共二十大后跻身中央政治局委员，目前是政治局中最年轻的成员，他在七名中央书记处书记中排名第三。

李干杰是湖南长沙人，拥有工学硕士学位，是高级工程师。他曾长期在环保系统工作，2008年出任环保部副部长，2016年出任中共河北省委副书记，2018年回京出任生态环境部部长，2020年调任山东省长，隔年升任山东省委书记。

据新华社去年12月29日报道，李干杰不再兼任山东省委书记。

中共总书记习近平今年4月10日在广东湛江调研期间，新闻画面显示，李干杰当时在陪同视察的高官之列。

中共中央党校官网更新显示陈希卸任

官媒披露李干杰新身份之前，中共中央党校官网已在近日更新“现任领导”页面，显示校方负责人陈希的职务已从原来的“中央组织部部长，中央党校（国家行政学院）校长（院长）”，变更为“中央党校（国家行政学院）校长（院长）”，显示他已不再兼任中组部部长。

根据官媒发布的相关消息推测，陈希卸任中组部部长的时间，应该是在今年3月29日至4月7日之间。

据新华社报道，中国全国党校校长、行政学院院长会议3月29日在北京召开，陈希当天仍以中组部部长身份与会讲话。

另据中组部主管“共产党员网”发布的消息，陈希4月7日上午出席中央党校（国家行政学院）召开的主题教育动员会，头衔仅剩“中央党校（国家行政学院）校长（院长）”，间接证实他已不再掌舵中组部。

今年70岁的陈希是福建莆田人，1975年至1979年在清华大学化工系基本有机合成专业学习，是习近平当时的同窗和室友。

陈希1982年获清华硕士学位后留校任职，2008年在副部级的清华大学中共党委书记任上，调任教育部副部长。

从2010年起，陈希历任辽宁省委副书记、中国科协书记、中组部常务副部长等职。2017年中共十九大后，陈希跻身中央政治局委员、排名第四的中央书记处书记，并担任中组部部长、中央党校校长。

去年10月中共二十大换届时，陈希卸任政治局委员、中央书记处书记，但以普通党员身份继续担任中组部部长。

中组部近期持续更新领导层。有丰富地震救灾经验的浙江省委副书记、政法委书记黄建发，今年3月已出任中组部副部长。