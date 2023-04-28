中国大陆无人机长距离绕台 学者：演练侦察台东部战力保存区

（台北／北京综合讯）中国大陆解放军罕见派出察打一体大型无人机环绕台湾长距离飞行，展示军方作战能力。台湾学者分析，解放军可能借这类绕台飞行，演练在台海爆发战争时对台湾东部战力保存区进行侦查。

与此同时，美军一架P-8A海神（P-8A Poseidon）巡逻机星期五（4月28日）飞越台湾海峡上空，这是美国海军第七舰队时隔两个月再度派出这类军机飞越台海。

据台湾国防部星期五发布的消息，星期四（27日）上午6时至星期五上午6时，当局在台海周边共侦获解放军军机38架次、军舰六艘次。其中，越过海峡中线及其延伸线进入台湾西南、东南及东北空域的军机有19架次。

台湾国防部网站公布的解放军军机活动轨迹示意图显示，一架TB-001无人机从海峡中线南端进入后向东南飞行，至巴士海峡后转东北方向到台东外海，接着绕飞至台湾东部外海北上，并从海峡中线北端飞离。

这相信是台湾国防部自2020年9月每日公布解放军在台海的动态以来，解放军军机首次以这样的轨迹绕台飞行。

公开资料显示，TB-001无人机又被称为“双尾蝎”，是解放军现役的大型无人机之一，机长10米、翼展20米。

它是一款长航时察打一体无人机，最长续航时间35小时，最大航程可达6000公里。除了大范围侦察，TB-001无人机也可挂载不同型式的导弹及激光制导炸弹，具备攻击轻型地面装甲车辆和软硬目标能力。

国民党智库、国家政策研究基金会副研究员揭仲分析，除了借绕台展示TB-001无人机海上长距离飞行的能力，并进行武力展示外，此次罕见的绕台飞行，更重要的目的可能是演练派遣无人机对台湾东部战力保存区进行侦察。

他认为，解放军要演练的任务可能包括，对台湾东部陆地与海面进行侦察，确认台军相关部署；派无人机搭配北斗导航系统，获取台湾东部陆地与海面台军目标的精确位置，传递给在西太平洋就位的解放军航舰战斗群或空军打击机群，以发动远距打击。

美军P-8A海神巡逻机 时隔两个月再度飞越台海

另一方面，美国海军第七舰队星期五发声明说，美军一架P-8A海神巡逻机当天飞越台湾海峡上空。

声明称，这架飞机飞越台湾海峡，“表明美国对自由和开放的印太地区的承诺”。

美国海军第七舰队今年2月27日也曾派出一架P-8A海神巡逻机飞越台海。

解放军东部战区新闻发言人施毅陆军大校星期五对此发表谈话说，东部战区组织战机对美机全程跟监，严密防范警戒。

他称，近一个时期，美舰机频频实施挑衅行径，“充分证明美是台海和平稳定破坏者、台海安全风险制造者”。

施毅也说，战区部队时刻保持高度戒备，坚决捍卫国家主权安全和地区和平稳定。