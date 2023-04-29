庄慧良：“汪辜会谈”30年有感

中国大陆“五一”假期将届，台湾旅游业者看到大陆民众外出旅游“井喷”现象，欣羡不已，因为台湾3月初宣布在既有的北京、上海四个两岸直航城市外，再恢复深圳等十个定期航点和13个包机航点，却因民进党政府“禁团令”不松绑，申请恢复航点不到一半，少了主要的陆客，台湾交通部预定全年600万人次来台旅客目标恐将跳票。

金门选出的国民党立委陈玉珍星期三（４月26日）在立法院内政委员会上，和大陆委员会主任委员邱太三进行激辩。陈玉珍责怪政府禁止陆客以小三通自由行方式进入金门，把金门人的生计当成两岸谈判筹码。邱太三则强调，大陆不愿开放陆客来台，“双方必须坐下来谈”。

立法院经济委员会日前也有类似场景，面对大陆商务部透过世界贸易组织（WTO）启动对台湾限制2455项产品进行贸易壁垒调查，经济部长王美花等人虽表达愿在不设前提下与陆方磋商，言谈间尽显无奈。农业委员会主任委员陈吉仲坦承农业逾30%受影响。由于大陆长期对台让利，台湾资料显示，2022年台湾对大陆出口总值1859亿美元（2486亿新元，下同），进口总值达855亿美元，顺差高达1004亿美元。台湾长期歧视大陆产品进口，仲裁结果必输无疑。

外界更担忧大陆此举是取消《海峡两岸经济合作架构协议》（ECFA）的前兆。陆委会试图淡化，称两岸贸易投资一向互蒙其利，不会有单方面谁让谁、谁惠谁的问题，还呼吁大陆早日协商，“把还没谈完、或已经谈还没有结论，甚至是新的议题，我们都希望能够逐步来谈”。似乎忘了2014年马英九政府和大陆签署ECFA架构下的《海峡两岸服务贸易协议》（服贸），引发反服贸的太阳花运动。当时民进党以“糖衣毒药”形容ECFA，总统蔡英文也说执政后会公投废除ECFA，2016年执政后却一直享受ECFA带来的经济果实。

教育部也很苦恼，目前尚在台湾大专院校就读的最后一批800多名大陆本科生，今年6月毕业后就仅剩硕博士班有陆生。台湾私校在少子化和陆生“金鸡母”即将“清零”的双重冲击下，整并、倒闭时有所闻。大陆官媒《人民日报》海外版一篇文章，指控民进党政府推动不提供奖助学金等“三限六不”原则，2020年又以疫情为借口禁止陆生返台，令陆生蒙受学业和经济上多重损失，“陆生赴台从红红火火走到冷冷清清，谁在毁路拆桥，答案一目了然”。

这就是两岸经济和社会交流的现状，遑论蔡政府执政这七年来断了九个邦交国，尤其中美冲突，完全倒向美国的台湾如今成为世界上最危险之地。两岸交流30多年跌宕起伏，对照国民党马英九执政时期的大三通交流盛况与民进党蔡英文政府的兵凶战危，莫不令人感慨万千。

2023年4月27日是“汪辜会谈”30周年，当时的大陆海协会长汪道涵和台湾海基会董事长辜振甫在新加坡举行“汪辜会谈”，建立两岸制度化沟通管道。台湾国安会前秘书长苏起在《两岸波涛二十年纪实》一书中提及，两岸1993年举行“汪辜会谈”前，曾经过多次“密使”摸索试探建立初步互信，在商谈过程中仍无法回避两岸定位问题。后来海协海基两会达成海峡两岸都坚持一个中国的原则的“九二共识”，但两岸对一中政治涵义看法不同，每次商谈前都行礼如仪，两会负责人会各自宣读己方对“一个中国”的定义。

2000年民进党陈水扁和2016年蔡英文两次执政，皆因不承认“九二共识”，两岸交流受挫、沟通无门。

两岸近日分别举办纪念“汪辜会谈”30周年座谈会，台湾陆委会和海基会依然回避“九二共识”，强调“汪辜会谈”最大意义在于“搁置争议，相互谅解、务实协商”的精神，希望在不设任何政治前提的情况下进行会谈。

大陆国台办和海协会则一再指“九二共识”是两岸关系发展的政治基础和台海和平稳定的定海神针，强调只要台湾当局认同体现“一个中国”原则的“九二共识”，两岸协商谈判就可以恢复，台湾同胞关切的问题就能得到妥善解决。大陆国台办主任宋涛并重申台独与和平发展水火不容，与两岸同胞福祉利益背道而驰。

了解两岸关系发展历史，便知两岸定位问题是绝对无法回避，相对模糊的“九二共识”是现有唯一解方。再拖下去，时间站在哪一方，答案昭然若揭。