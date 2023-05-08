中国高层强调维护人口安全 分析：低生育率或已危及国安 订户 王纬温重庆特派员发布 / 发布 / 2023年5月8日 5:00 AM 安徽合肥的一家医院病房，新生婴儿在睡梦中。（路透社） 上海一家培训中心今年3月初为月子护理人员举办技能课程，用塑料娃娃进行培训。（路透社）字体大小:小中大中共总书记习近平上星期五（5月5日）主持召开会议，强调维护人口安全，努力保持适度生育水平和人口规模，建立健全生育支持政策体系，加强人力资源开发利用，积极应对人口老龄化。受访学者分析，中国高层要求维护人口安全，意味着低生育率的问题可能已危及国家整体安全。星期五的会议加码部署应对人口问题的大政方针，也表明中国高层正进一步警惕人口负增长、老龄化，以及劳动力下降，可能给经济造成的中长期冲击。习近平也兼任中共中央财经委员会主任。他上星期五主持召开二十届中央财经委首场会议，聚焦研究以人口高质量发展支撑中国式现代化等问题。中国总理、中央财经委副主任李强，以及中央书记处书记蔡奇、副总理丁薛祥等两名中央财经委委员出席会议。请订阅或登录，以继续阅读全文！请LIKE我们的官方脸书网页以获取更多新信息赞 热词 中国人口 习近平 李强 中国政府 人工智能 日媒：日中韩对话可能在今年重启 中阿巴外长举行对话 同意加强反恐合作