中国高层强调维护人口安全 分析：低生育率或已危及国安

中共总书记习近平上星期五（5月5日）主持召开会议，强调维护人口安全，努力保持适度生育水平和人口规模，建立健全生育支持政策体系，加强人力资源开发利用，积极应对人口老龄化。

受访学者分析，中国高层要求维护人口安全，意味着低生育率的问题可能已危及国家整体安全。星期五的会议加码部署应对人口问题的大政方针，也表明中国高层正进一步警惕人口负增长、老龄化，以及劳动力下降，可能给经济造成的中长期冲击。

习近平也兼任中共中央财经委员会主任。他上星期五主持召开二十届中央财经委首场会议，聚焦研究以人口高质量发展支撑中国式现代化等问题。中国总理、中央财经委副主任李强，以及中央书记处书记蔡奇、副总理丁薛祥等两名中央财经委委员出席会议。