多所加拿大顶尖大学一周内相继宣布,跟中国通讯设备制造商华为终止研究合作关系,或不再签订新的研究协议。

根据加拿大的英文媒体《多伦多星报》(Toronto Star)报道,多伦多大学(University of Toronto)、麦吉尔大学(McGill University)、滑铁卢大学(University of Waterloo)、蒙特利尔大学(University of Montreal),已经决定终止或将终止跟华为的研究合作。

加拿大政府虽然禁止华为参与5G网络建设,但让各大学自行决定是否要跟这家中国电信巨头合作。