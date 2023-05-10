中国大陆赴港旅游 “廉价团”重出江湖质量偏低

香港与中国大陆恢复全面通关后，绝迹数年的访港廉价旅行团又再次出现。过去一个多月登记的大陆入境团之中，逾一半的团费为500元人民币（100新元）或以下。

香港旅游业人士认为，旅游业是香港经济的重要支柱之一，无论是高价团还是低价团，香港都应该一视同仁善待游客，但长远而言须要开拓高端和深度游市场。

香港旅游业今年开始复苏，根据旅游业监管局提供的数据显示，在2月6日至5月7日期间，当局一共接获9674个大陆入境旅行团的行程登记。停留一天的有3787团，占39%；两天的占47%；三天的占8%；四天的占4%；五天或以上的占2%。

旅监局今年3月29日开始要求香港持牌旅行代理商，就其接待的大陆入境旅行团行程登记时，提供团费资料。在3月29日至5月7日，当局一共接获3183个行程登记；当中，“500人民币或以下”的有1725团，占54%；“501至1000人民币”有424团，占13%；“1001至1500人民币”占16%；“1501至2000人民币”占7%；“2001人民币或以上”占10%。

据香港旅游业人士反映，廉价旅行团的服务水平普遍偏低。香港《文汇报》4月2日报道，记者报团随一个团费128元人民币起跳的深圳来港一日游，直击这个低价团的领队疑教唆团友带私烟到港转售图利，以及代客购买景点门票时多收费用“自肥”。旅程即将结束时，更有团友因行程安排“货不对办”与导游发生冲突。

对于上述报道，香港署理文化体育及旅游局局长刘震周三（5月10日）出席立法会大会时表示，旅监局正调查及收集相关资料，若发现违法违规的行为，将检控及纪律处分相关旅行代理商及导游，并与其他执法部门保持沟通。

刘震指出，根据纪录，4月29日至5月3日即“五一假期”期间，一共有453个大陆旅行团到港，涉及约1.4万名旅客。旅监局至今没有收到威迫购物的投诉，也未发现“零团费”大陆团，总体而言秩序大致良好，各游客区及口岸的交通、秩序和运作维持畅顺。

不过，旅监局提供的数据显示，今年2月6日至5月7日期间，当局虽然没有收到有关大陆入境旅行团的投诉，但有接获七起求助个案，全部是由大陆旅客提出，其中三宗涉及退回于注册商店购买的产品；一宗关于大陆籍领队态度；一宗关于注册商店职员态度；一宗涉及团员走失；以及一宗涉及旅行团行程及收费。

刘震指出，港府会透过不同范畴增加香港旅游资源，让旅客有更多体验，包括文物古迹、绿色旅游、文化、盛事等，同时正考虑“红色旅游”，希望促进旅游多元化发展。

香港旅游界别立法会议员姚柏良接受《联合早报》访问时表示，近月访港的大陆旅行团以廉价团为主，相信是因为疫情刚结束，很多人倾向报名参加一日游或短线团。但他指出，目前香港的旅客人数只恢复到疫前一半，而廉价团能帮到导游和旅游巴士司机就业，不能因为衍生一些问题就放弃，最关键的是规管素质及监管违规操作。

姚柏良强调，香港应该保持好客态度，无论是贵价团还是廉价团，旅游业界都要做好服务，“许多香港人也参加廉价团去广东和泰国旅游，人家有反对香港游客吗？”

但姚柏良也认同，长远而言，香港旅游业应该转型，开拓高端和深度游市场，以吸引旅客延长留港日数，为香港经济作出更大的贡献。