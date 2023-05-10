台中地铁车厢被高空坠落吊臂砸穿 酿一死10伤

（台中综合讯）台湾台中发生重大意外，一架起重机的吊臂从高处掉落，砸中正在行驶的地铁列车，造成一死10伤。台中市政府下令涉案的建筑公司即刻停工，台中地检署以公共危险罪或过失致死罪展开调查。

综合《自由时报》、中时新闻网、联合新闻网报道，地铁车厢被吊臂刺穿两个大洞。一名52岁女性被卡在车厢下，救出后送院救治无效。不幸罹难的是静宜大学法律系教授，伤者中有一名小学生。

意外发生在星期三（10日）中午12时24分，地点是台中地铁绿线丰乐公园地铁站附近。兴富发建设公司在附近施工，兴建地上31楼、地下六楼的住房大楼。有报道称，吊臂是从31楼掉落。

涉案公司发言人说，案发时正在进行塔式起重机（也称塔吊）拆卸，初判是使用拆除机拆卸时，拆除机的钢索断裂，导致吊臂掉落。掉落的吊臂长度约40米、重量约3.3公吨，符合拆除机的吊能，拆除机具当时也经检查作业，详细原因还在调查。

地铁被起重机吊臂砸中后，现场一片混乱。（ 香港中通社）

台中市政府都市发展局指有关建筑工程违反公共安全，下令涉案公司即刻停工，并开罚工地相关人员共新台币27万（下同，约1万2000新元），后续再视违规情况重罚。劳动部职安署也因业者未做好防范物体飞落措施，而开罚30万元。

台湾总统蔡英文事发当天向罹难者及家属表示哀悼。

台北市14年前曾发生起重机吊臂坠落事件，砸中载有中国大陆游客的旅游巴士，造成多人死伤。