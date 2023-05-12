前NBA球星霍华德为“台独”言论道歉

（宜兰综合讯）NBA前球星霍华德在台湾一则宣传片中称台湾为“国家”，激起中国大陆网民愤怒。霍华德表示他“为伤害到任何人道歉”，强调不想涉及政治，但拥有“言论自由”。

近日，受台湾中华文化总会邀请，在T1联赛桃园云豹队继续其篮球生涯的美国职业篮球联赛（NBA）前球星霍华德，与台湾副总统兼民进党主席赖清德合作拍摄“来去总统府住一晚”宣传片。

片中，霍华德说：”自从我来到台湾之后，对这个国家（country）就有了一个全新的认识。”

霍华德称台湾为“国家”，还与自称是“务实台独工作者”的赖清德合作，引发中国大陆网民不满。

据台湾《中国时报》报道，霍华德星期五（5月12日）在台湾宜兰东澳小学参加活动，被问及此事时，对媒体说：他“为伤害到任何人道歉”。他表示，自己在片中所说的“country（国家）”一词，不一定是“国家”，从一个地方来到另一个地方，也会用“country”，这是他们说话的方式。

霍华德说，自己不想涉及任何政治话题，但他拥有“言论自由”。他尊重“所有中国（大陆）人与台湾人”，日后仍会秉持给予每个人同等尊重的做法。

中国大陆网民仍不认可他的辩解。

“霍华德台独”和“霍华德道歉并辩解”均登上微博，分别有超过5亿次和1.5亿次阅读。霍华德本人在微博上也拥有160.4万粉丝。

霍华德在NBA时期曾效力于洛杉矶湖人、休斯顿火箭等队，于2022年11月加盟台湾T1联赛桃园云豹队，媒体称他是该联赛最“大咖”的球星。