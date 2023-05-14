特稿：台剧《人选之人——造浪者》刻画政治幕僚运作 政客争相引述金句

刻画政治幕僚的台剧《人选之人——造浪者》通过串流平台在全球各地上线，在台湾社会掀起热潮，朝野政治人物争相引用剧中金句拼人气。

学者指出，台剧通过出色创意和选角，突破制作经费短缺和监管法规限制，借力串流平台热播，有助宣传台湾选举文化和民主自由的软实力。

不过，也因为该剧正能量的传导浓重，也有舆论指其现实批判力度明显不如同一导演林君阳此前的佳作《我们与恶的距离》。