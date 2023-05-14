台海局势 特稿：台剧《人选之人——造浪者》刻画政治幕僚运作 政客争相引述金句 订户 温伟中台北特派员更新 / 更新 / 2023年5月15日 7:18 AM发布 / 发布 / 2023年5月14日 5:02 PM 热播台剧《人选之人》以总统选战攻防为主轴，有许多选举造势的场面，也刻画幕僚在台前幕后的选战操作。（取自《人选之人》脸书） 《人选之人》选角出色，主要演员包括饰演文宣部副主任的金马影后谢盈萱（中）、文宣部幕僚王净（左）和主任黄健玮。（取自《人选之人》脸书）字体大小:小中大刻画政治幕僚的台剧《人选之人——造浪者》通过串流平台在全球各地上线，在台湾社会掀起热潮，朝野政治人物争相引用剧中金句拼人气。学者指出，台剧通过出色创意和选角，突破制作经费短缺和监管法规限制，借力串流平台热播，有助宣传台湾选举文化和民主自由的软实力。不过，也因为该剧正能量的传导浓重，也有舆论指其现实批判力度明显不如同一导演林君阳此前的佳作《我们与恶的距离》。请订阅或登录，以继续阅读全文！请LIKE我们的官方脸书网页以获取更多新信息赞 热词 赖清德 总统选举 我国副总理黄循财与上海市长龚正会面 于泽远：《漫长的季节》重现当年下岗潮