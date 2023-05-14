我国副总理黄循财与上海市长龚正会面

正在中国访问的我国副总理兼财政部长黄循财，星期天（5月14日）在上海与当地官员、企业家和旅沪新加坡人会面交流，探讨新沪两地深化合作的机遇。

黄循财此次访华的首个公开活动，是星期天上午参访中国金融科技巨头蚂蚁集团的上海办公楼，并与蚂蚁董事长兼首席执行官井贤栋等集团高层会谈。

井贤栋向黄循财介绍了蚂蚁集团发展历程和新加坡业务。他强调，全球化是蚂蚁的核心战略，而新加坡是蚂蚁全球化的核心枢纽。黄循财则对蚂蚁在金融和可持续发展领域的创新业务颇感兴趣，他在相关展区驻足许久，频频发问。

蚂蚁集团在新加坡注册的星熠数字银行（ANEXT Bank）去年6月起试运营，成为第二家在我国开业的数码银行。黄循财去年11月在新加坡金融科技节上参观蚂蚁展区的照片，也陈列在集团的上海展厅。

上海是最多新加坡人旅居的中国城市之一，外交部数据显示，约3900名新加坡人长居上海。黄循财下午与约350名旅沪国人茶叙，并同他们合影留念。

在上海旅居20年的林诗慧怀抱刚满三岁的小女儿，和黄循财自拍合影。她受访时说，疫情暴发三年来都没机会回新加坡，“今天就像家乡的亲人来访一样温馨，看到副总理现身也很惊喜。李总理一个多月前刚访问中国，没想到这么快又有领导人来访，这对推进两国关系很有帮助。”

李显龙总理今年3月底对中国展开六天正式访问，新中关系在此期间升级为“全方位高质量的前瞻性伙伴关系”。

黄循财在茶叙结束后与上海市长龚正会面。龚正上月底刚到访新加坡，与我国文化、社区及青年部长兼律政部第二部长唐振辉共同主持新加坡—上海全面合作理事会第四次会议。黄循财当晚在推特贴文写道：“（新沪）两座城市优势互补，随着继续深化合作，我们能够解锁巨大协同效应，让大家都获益。”

黄循财是应中国副总理丁薛祥邀请，于本月13日至17日访问中国。这是他首次以副总理身份访华。除了上海，黄循财也将到北京与中国总理李强和丁薛祥等高层官员会面。

外交部兼国家发展部高级政务部长沈颖，人力部兼国防部高级政务部长扎吉哈，贸工部兼文化、社区及青年部政务部长刘燕玲，新任新加坡驻华大使陈海泉，新加坡驻上海总领事蔡簦合等官员也一同出席了星期天的各项活动。

（记者是《联合早报》上海特派员）