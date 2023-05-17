黄循财与李强举行会谈 重申新中伙伴关系讨论推进合作

我国副总理兼财政部长黄循财星期二（5月16日）在北京和中国总理李强举行会谈，两人重申了新中长久、强劲，并且在3月升级为全方位高质量前瞻性伙伴的双边关系，并就进一步推进两国合作交换意见。

根据新加坡总理公署发布的文告，黄循财也将和中国副总理丁薛祥一同担任新中双边合作联合委员会（Joint Council for Bilateral Cooperation，简称JCBC）联合主席。

黄循财是在5月13日至17日对中国进行正式访问，星期二（5月16日）在北京分别与3月履新的中共政治局常委兼中国国务院领导班子成员李强、丁薛祥，以及续任的财政部长刘昆会面。丁薛祥也设晚宴款待黄循财。

这是黄循财首次以副总理身份访华，也是他时隔五年再次与李强见面。两人上一次会面是在2018年，当时担任国家发展部长兼财政部第二部长的黄循财陪同李显龙总理访问上海，时任上海市委书记李强会见了李总理与随行官员。

黄循财星期二与李强会面时，两人亲切地握手寒暄，会谈时长约45分钟。总理公署文告指出，两人就进一步推进两国合作，尤其是在数码化、能源、可持续性等新兴领域的合作，交换了意见。黄循财和李强也同意增加两国民间交流的必要性，以及恢复航班联通、促进人员往来的重要性。

黄循财在会谈开场时表示高兴再次见到李强，这次两人都是以不同身份相见。

新加坡高层官员过去三个月密集访华。期间，新中关系在李总理3月底访华期间，升级为全方位高质量的前瞻性伙伴；外交部长维文医生2月也对中国进行正式访问。

黄循财形容新中关系“态势非常好”，他在李总理访华后不久再次访问中国，是为了以李总理访问的势头为基础，探讨双方如何能进行更多合作。

李强则称，李总理访华时特别隆重向他介绍了黄循财，说黄循财是新加坡第四代领导团队的领军人物，将全面负责对华合作关系。中国这次高度重视，也特别欢迎黄循财来访。

李强指出，中新关系升级后，下一步是探讨如何把新定位落到实处。一方面要从长远看，大处着眼；另一方面要找到更多合作的嵌入点，从小处着手。

他说：“我相信在新定位的指引下，两国关系一定会越来越好，各个方面的合作会越来越多，两国人民一定会从中更加受益。”

黄循财与丁薛祥首次会面

黄循财星期二也与丁薛祥会面，两人今年起担任JCBC联合主席。黄循财2019年8月至今年4月曾担任新加坡—上海全面合作理事会的新方联合主席。

黄循财指出，JCBC有助从全局处理两国整体关系，为如何推进双边关系提供战略方向。他期待与丁薛祥共同担任JCBC联合主席，并继续探讨如何充分利用JCBC和新中所有双边合作机制以推进双边关系，真正实现新中致力达成的全方位、高质量、前瞻性的伙伴关系。

丁薛祥强调，站在新的历史起点上，中国愿同新加坡一道，共同的落实好两国领导人的重要共识，开启高质量合作的新篇章。

JCBC会议一般在每年召开一次，由新中两国副总理担任联合主席。此前新方联合主席由副总理兼经济政策统筹部长王瑞杰从2019年起担任；中国原副总理、现任中国国家副主席韩正则从2018年开始担任中方联合主席。这些年来，JCBC中方主席都保持在常务副总理级别。

黄循财与刘昆会面时则表明，新加坡将继续和中国合作推动人民币在本区域更广泛的使用，并希望继续和中国财政部通过亚细安加三和20国集团（G20）等平台，加强双边、区域和国际的金融合作。