香港特稿：陆港政府大力支持 港青赴粤创业成风 订户 戴庆成香港报道更新 / 更新 / 2023年5月21日 8:08 AM发布 / 发布 / 2023年5月21日 5:00 AM 香港青年联盟早前带领一些港青到东莞访问， 探讨融入大湾区发展的机遇。（香港青年联盟提供） 香港青年联盟考察团在东莞参观当地的创业基地。（香港青年联盟提供） 中国大陆和香港特区政府过去几年极力鼓励香港年轻人到大陆创业，图为近百名香港中学与大学师生5月4日到广州参加创科青年大湾区创业就业交流考察活动。 （中新社） 中国大陆和香港特区政府过去几年极力鼓励香港年轻人到大陆创业，图为广州黄埔区正在建设的粤港澳大湾区青年创业科技园项目。（新华社）字体大小:小中大香港产业结构趋向单一，地产和金融贸易业就占据了近七成的经济总量，许多港青纵然怀揣梦想与才华，发展的机会究竟有限。因此，随着香港与中国大陆恢复全面通关，不少年轻人开始考虑北上就业与创业。香港与中国大陆今年初恢复全面通关，两地交流在中断三年后再次活跃起来。由一群年轻人组成的香港青年联盟，便在5月5日至7日带领一些成员访问广东省东莞市，促进两地青年交流。该交流团一行26人，分别是在香港从事金融、资讯科技（IT）、工程及会计等职业的年轻人，平均年龄只有28岁。在短短三天的访问期间，交流团除了与东莞市政府举行座谈会，也先后参观了当地一些企业，如石排大帽子文创园、潮玩企业等，深入探讨香港年轻人融入大湾区发展的机遇。请订阅或登录，以继续阅读全文！请LIKE我们的官方脸书网页以获取更多新信息赞 热词 反修例运动 大湾区 青年 就业 创业 香港经济 中国多地脱口秀演出取消 从业者担忧行业进入寒冬 侯友宜参选总统大造势 蔡英文亮执政七年政绩