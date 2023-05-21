香港特稿：陆港政府大力支持 港青赴粤创业成风

香港产业结构趋向单一，地产和金融贸易业就占据了近七成的经济总量，许多港青纵然怀揣梦想与才华，发展的机会究竟有限。因此，随着香港与中国大陆恢复全面通关，不少年轻人开始考虑北上就业与创业。

香港与中国大陆今年初恢复全面通关，两地交流在中断三年后再次活跃起来。

由一群年轻人组成的香港青年联盟，便在5月5日至7日带领一些成员访问广东省东莞市，促进两地青年交流。

该交流团一行26人，分别是在香港从事金融、资讯科技（IT）、工程及会计等职业的年轻人，平均年龄只有28岁。在短短三天的访问期间，交流团除了与东莞市政府举行座谈会，也先后参观了当地一些企业，如石排大帽子文创园、潮玩企业等，深入探讨香港年轻人融入大湾区发展的机遇。