马国网红“罗杰叔叔” 疑因脱口秀视频暗讽北京 被中国社媒禁言

（伦敦综合讯）马来西亚脱口秀演员、网名“罗杰叔叔” （Uncle Roger）的网红黄瑾瑜疑因调侃北京，在多个中国社交媒体平台上的账号被禁言。

长期在英国居住的黄瑾瑜上星期二（5月16日）在推特、IG、脸书等社交媒体发布一段视频，预告即将在6月4日推出的脱口秀节目。他在长达57秒的视频中，调侃了中国政府的科技监控，并暗讽北京的对台政策。

视频开头，黄瑾瑜在得知一名观众来自广州后，立刻表示“中国，好国家，好国家”，并做出一个难以置信的表情。他随后说：“我们现在都得这样说了，对不对？手机都在监听着，手机都在监听着。”



黄瑾瑜在视频里还问有没有来自台湾的观众。在远处传来一阵欢呼声后，他调侃说：“不是个真正国家，不是个真正国家。我希望有一天你们重回祖国的怀抱。一个中国！”

黄瑾瑜在视频中还自嘲，自己会因为当晚的言论被“取消”（cancelled）。

《联合早报》发现，黄瑾瑜在中国的多个社交媒体账号已被禁言。他在视频网站B站的页面显示，“该账号封禁中”；他在微博的账号也显示，“因违反相关法律法规，该用户目前处于禁言状态”。

黄瑾瑜在B站和微博分别有40多万名粉丝，但他在中国社媒上的活动并不频繁。他最近一次在B站上载视频是今年4月29日，最近一次在微博发帖是在4月21日。

黄瑾瑜是近期第二名在中国遭到封杀的脱口秀演员。中国脱口秀演员HOUSE（李昊石）被指在5月13日的一场表演中涉嫌贬损中国人民解放军，上星期遭立案调查。