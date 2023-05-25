德企巨头坚守中国市场 无视政府呼吁降低对华依赖

（柏林讯）德国总理朔尔茨多次呼吁降低对中国的依赖之际，不少德国企业巨头仍选择坚守中国市场，寻求将商业利益与政治分开。

据彭博社星期四（5月25日）报道，尽管朔尔茨在上周日本广岛举行的七国集团（G7）峰会上，再次呼吁降低对中国依赖、实现多元化，但与朔尔茨政府的论述唱反调的，包括了德国化工巨头巴斯夫、头部车企大众汽车和马赛地—奔驰、以及科技公司西门子等公司的领导人。

中国是德国最大的贸易伙伴，两国去年的贸易总额近3000亿欧元（约4350亿新元），占德国生产总值的近8%。除了对当地工厂大规模投资外，中国还是德国公司重要的零部件和材料供应商，也是其产品的重要买家。因此，尽管对中国的全球野心以及中美的紧张关系存在政治顾虑，许多企业还是选择向前迈进，加深与中国的联系。

其中，巴斯夫正投资约100亿美元（约135亿新元）在中国南部沿海的湛江建立一座化工厂；大众汽车也顶住外界对中国穆斯林维族人等少数民族境况的担忧，重申了坚持在新疆运营汽车制造厂的承诺。

大众汽车首席财务官安特利茨（Arno Antlitz）更是在本月初的财报电话会上直言“我们不会放弃中国（市场）”。此前，中国新能源车企比亚迪在第一季度首次超过大众汽车，成为中国最畅销的汽车品牌。

马赛地—奔驰集团董事会主席康林松（Ola Kallenius）此前也直言，放弃中国市场对德国工业来说 “不可想象”，与中国脱钩也毫无意义。

彭博社报道也分析，朔尔茨政府强调降低对中国的依赖是“去风险”、而非美国所呼吁的“脱钩”，相当于承认了德国无法承受与中国这个世界第二大经济体割裂。

但面对西门子总裁兼首席执行官博乐仁（Roland Busch）星期三（5月24日）接受英国《金融时报》采访时，誓言要捍卫并进一步扩大在中国的市场份额的言论，德国政府给出了异常直率的警告。

德国政府发言人黑贝施特赖特（Steffen Hebestreit）说，政府呼吁降低依赖是希望企业“不要把所有鸡蛋放在一个篮子里”。他直言，西门子的老板必须思考公司定位，并且必须要自己证明承担多大风险是合理的。