金砖可能扩员至11国 分析：中印关系是合作成败变数

金砖五国今年可能扩员至11国，在南非出席金砖国家外长会议的中国副外长马朝旭在记者会上形容，金砖集团具有包容性，与一些国家的小圈子形成鲜明对比，相信该集团的扩大将对各成员国有利。

受访学者评估，中国目前寻求通过金砖扩大与发展中国家的联盟，明显有与西方互别苗头的意味，但中国与同为金砖成员国的印度双边关系目前跌落低谷，将是金砖成败的最大变数。

金砖五国外交高层星期四在南非开普敦召开会议，呼吁重新平衡世界秩序，并讨论寻找美元的替代货币，宣示与西方大国抗衡的雄心。

印度外长苏杰生在开幕致词中表示，全球经济权力的集中“让太多的国家受制于太少的国家”，金砖国家作为“变革的象征”必须采取相应行动。

由巴西、俄罗斯、印度、中国和南非组成的金砖，一度被视为不同新兴经济体的松散结盟。北京近年不断推动让金砖国家更团结；俄乌战争爆发以来，莫斯科也提供额外的团结推动力。

俄国外长拉夫罗夫星期四在南非表示，沙特阿拉伯、伊朗和阿联酋等产油国可能加入金砖。路透社引述匿名官员披露，委内瑞拉、阿根廷、阿尔及利亚也已提出正式申请。

中国副外长马朝旭说，“更多国家加入我们的大家庭”将增加金砖的影响力，使其更能为发展中国家服务，北京对此十分期待。

新加坡国立大学东亚研究所助理所长陈刚接受《联合早报》采访时分析，中国在与中亚五国举行首届元首峰会后，目前希望通过金砖进一步扩大朋友圈，并明确向发展中国家扩张联盟，以抗衡美国与西方国家的联盟。

陈刚研判，金砖在金融、去美元化等方面已有实质合作，其重要性不能被完全忽视。

上海国际关系学者穆冬受访时则分析，金砖扩容可能壮大朋友圈和外交声势，但也会增大协调难度，并可能导致实质合作内容的空心化。

他指出，由中国牵头的上海合作组织，最早成员国之间无直接利益冲突，但在印度和巴基斯坦加入后，在许多问题上难以形成共识，连作为最重要合作议题的反恐都没有共识。

穆冬直言：“金砖就是个清谈馆，讲完了各行其是。五国之间不同国家的关系是很恶劣的，像中印之间关系非常糟糕，现在已达到历史比较低的水平，所以不可能合力形成集团。”

中印关系近期持续恶化。在东道国印度决定将克什米尔地区，作为二十国集团（G20）旅游工作组会议举办地后，中国上周抵制了该会议，并表示坚决反对在领土争议地区举办任何形式的G20会议。

中印一个多月来也分别以拒发签证的方式，迫使对方国家的多名记者离境。

穆冬评估，中印相互驱逐记者是两国关系不断疏远的“一个阶段性终结”，象征大于实质意义。他指出，印度目前虽仍在西方与非西方之间“两脚跨”，但实际上已越来越多靠向美国。

陈刚也认为，目前中印高度紧张，可能让金砖国家整合利益面临困难，“印度是一个很大的变数，如果跟中国关系全面恶化，有可能会退出所有这些由中国牵头倡导的国际合作框架。”

对于金砖本周聚焦寻求在国际贸易中替代美元的货币，穆冬分析，金砖成员国在这项议题上的实际目标并不一样，目前亲西方的印度更多是希望借此让美国更多照顾其利益，与已被踢出西方市场的俄罗斯不同调。

穆冬指出，金砖国家的货币中仅有人民币在金融秩序中有一些竞争力，但与美元“完全不在一个档次上”，连英镑、日元的级别都还未达到，金砖讨论替代美元“更多只是一种宣传的工具”。

另一方面，彭博社星期五引述知情人士透露，南非正考虑请中国主办8月召开的金砖领导人峰会，以化解该国面临是否对俄罗斯总统普京执行国际逮捕令的两难局面。

穆冬分析，峰会改变主办地之前有例可循，目前不仅是南非面临困难，预计普京对飞往南非也有顾虑。从莫斯科出发须飞越多国，当中也有其他国际刑事法院成员国，普京要安排过境这些领空相当复杂，到中国去较容易保障安全。