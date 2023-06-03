六四烛光晚会连续四年不获批 香港维园举行庆回归嘉年华

又来是6月4日天安门事件纪念日。多年来一直举办全球最大规模六四纪念集会的香港，今年连续四年无法获批在维园举行烛光晚会。有受访的学者认为，香港的政治环境已经发生变化，相信维园以后很难再有六四烛光悼念活动。



据消息人士指出，香港警方星期天会出动5000至6000警力，在维园、政府总部和中联办等重要设施附近布防，各区也会加强巡逻。



消息人士表示，维园前后三天将举行嘉年华活动，大会已要求入场人士不能展示政治标语或进行相关活动，也已加派保安人员在场维持秩序，若发现有人聚集及进行滋扰，会立即通知警方，警方将即场介入，并果断执法，包括观察是否有人未经批准进行非法集结，确保公共秩序及公共安全。



今年是六四第34周年纪念，从1990年至2019年期间的每年6月4日晚上，香港支联会都会在维园举行大型“六四”烛光晚会。但从2020年开始，香港警方就以防疫为由禁止相关活动。《香港国安法》在2020年6月底实施后，香港支联会也于2021年解散。



如今香港的疫情已经消退，但亲政府社团一早就租借了维园，在6月4日前后提供家乡市集、摊位游戏、舞台表演等，意味着维园连续四年不能用于悼念“六四”。



随着6月4日的日子临近，香港民主派前区议员及他们开设的店铺近日也成为港府各部门的重点关注对象。其中，前区议员陈嘉琳在西贡开设的小店5月23日宣布要派发蜡烛，其后在一周内遭四个政府部门上门巡查，包括屋宇署、劳工处、食环署和警务处。



另外，社民连的周嘉发星期六表示，日前收到警方电话查询，但不便透露详情，他星期天只会重温六四事件的资料。



前香港支联会副主席蔡耀昌回复港媒查询时说，他对六四事件的立场没有改变，但碍于政治环境，今年只能以个人方式悼念和表达。至于具体形式，他说暂未决定，不排除约一些朋友进行私人小型聚会，但“肯定不会有大型集体行动”。



香港特首李家超星期二出席行政会议前见记者，被问到市民若到维园点蜡烛会否被驱赶。他回应称，港府已多次强调，任何公众活动或个人行为都要符合香港法律，执法部门特别是警方会针对每项活动和行为依法处理，每个人要为自己的行为负责。他强调，若警方发现某人的行为不符合香港法律，会果断执法。



港府保安局局长邓炳强星期一出席活动后见记者时，则主动不点名提及六四，表示未来数天会是“很特别的日子”，声称很多人会利用这日子进行“危害国家安全”的行为，包括“宣扬港独”“颠复国家政权”，并警告如进行这些行为，当局会采取果断行动拘捕，有证据就控告。



有记者问到当局是否不建议六四穿黑衫或带烛光到维园，邓炳强称是否违法取决于对方的“出发点”等，强调会搜集足够证据。



中国港澳研究会顾问刘兆佳接受《联合早报》采访时认为，香港的政治环境已经发生变化，社会应该不会出现大规模的纪念六四活动，但不排除有个别人士星期天在公众场所表达个人意见。至于这些行为是否犯法，就要视乎个别情况而定，“若是有意挑起民众情绪，就有可能踏到红线。”



刘兆佳表示，北京当局在2019年反修例运动之后一直在香港“拨乱反正”，但至今仍有为数不少的港人反共，并且在日常生活中和政府“软对抗”。他相信北京目前的对港政策仍会持续一段日子，日后香港很难再有维园六四晚会。