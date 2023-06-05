六四34周年 超过10人被香港警方带走

（香港综合讯）在“六四”天安门事件34周年当天和前夕，香港警察以涉嫌“在公众地方扰乱秩序”或“作出具煽动意图的作为”的罪名，拘留超过十人，包括泛民主派、前记者、行为艺术家以及社会运动人士。

综合法新社、路透社、香港《明报》、香港01等报道，以及香港警察的脸书帖文，6月3日和4日至少有12人在港岛铜锣湾一带被带走，包括社会民主连线（社民连）主席陈宝莹、香港市民支援爱国民主运动联合会（支联会）前常委徐汉光、香港记者协会前主席麦燕庭、已解散的职工会联盟前副主席邓建华、社运人士王凤瑶（人称王婆婆）、知名行为艺术家陈美彤、陈式森等。

星期天晚上8时许，邓建华身穿印有1989年香港《文汇报》六四报道的黑色上衣，被警方截停搜查后带上警车。另一队巡逻警员在崇光百货门外截停手持电子蜡烛的徐汉光，引起大批媒体跟随拍摄。警员一度与徐汉光争论，然后将他带上警车离开。

法新社报道警察在铜锣湾将陈美彤、陈式森（又名陈三木）等几名行为艺术表演者带走。陈式森反复高喊“勿忘六四！香港人，不要畏惧他们！”。

傍晚时分，身穿黑衣、手持黄色纸花的陈宝莹和麦燕庭，以及王凤瑶分别被警员带走。

香港警务处4日傍晚在脸书帖文说，自星期六 （3日）下午起，警方就发现有人到港岛铜锣湾一带，展示具煽动性字句的示威物品，以及在公众地方叫嚣，作出违法行为。警方经调查后，分别以涉嫌干犯“在公众地方扰乱秩序”或“作出具煽动意图的作为”，当场拘捕四人。警方也带走另外四名涉嫌破坏社会安宁的人士作进一步调查。

香港警方星期天出动大约6000警力，在港岛维多利亚公园、香港政府总部等重要基础设施巡逻。自1990年起，维园每年有六四烛光晚会，但在2020年香港国安法施行后就被禁止。