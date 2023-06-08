两个多月来第五批 中国央企再有七名干部被查

中共中央纪委密集展开央企反腐行动，星期四（6月8日）通报两个多月来第五批央企干部被调查名单，3月底至今已有超过30名央企干部落马。

受访学者分析，中纪委在此轮反腐行动中不只要打“大老虎”，也要惩治央企中层管理人员的“小苍蝇”以达到最大的警示效果。

中纪委网站星期四公布，央企七名管理人员涉嫌严重违纪违法，正接受纪律审查和监察调查，其中包括中煤集团中煤新集能源股份有限公司原党委书记、董事长杨伯达，南航集团中国南方航空股份有限公司海南分公司原党委书记、副总经理赖建明，以及东风公司东风商用车有限公司技术中心车辆试验部部长于波。

中共政治局常委、中央纪委书记李希3月中旬到湖北调研，释放整治央企腐败的明确信号后，中国央企反腐行动过去两个多月来步步升级。

自3月23日以来，中纪委网站已五次批量公布央企人员审查调查名单，加上星期四公布的名单，至少已有31人被查。中纪委也越加频密地批量发布有关央企的反腐通报，首两次通报相隔一个月，5月12日开始，大约每两周批量通报一次央企人员调查。

在中国着力推动经济复苏的时间点上，3月27日，李希出席全国巡视工作会议暨二十届中央第一轮巡视动员部署会时强调，要聚焦企业党组织坚持中共对国有企业全面领导、履行全面从严治党主体责任等情况，着力查找影响制约高质量发展的主要矛盾和突出问题。

官方公布的二十届中央第一轮巡视名单中，包括中核集团、航天科技、航天科工等30家中管企业党组。这是中共十八大以来，在历次中央第一轮巡视中，首次集中对中管企业党组开展常规巡视。

3月底以来被查的央企干部集中在能源、国机、兵工和汽车领域，也出现零星的航空、地产和物流领域反腐案例。

北京师范大学政府管理研究院院长唐任伍接受《联合早报》采访时分析，能源、兵工等重点领域拥有较大的政策优势和资源优势，因此必须大力整治这些领域；汽车行业则在经历重要的转型期，但多年来私营车企已成为清洁能源车的领头羊，拥有更多资源的央企反而发展缓慢，这显示汽车相关央企可能存在较严重的腐败问题。

3月底以来批量通报的受调查央企人员中，只有三人为董事长，其余大多为总经理、副总经理、处长等中层管理人员。

唐任伍研判，央企里的中层管理职位是按市场方式管理，在掌握权力和资源的同时，自主权也较大，这让一些人找到贪腐的空间。这个层面牵涉的人比较多，打击这个层级的贪腐人员产生的效益和警示效果比较大，因此政府不只要打击大老虎，也要惩治小苍蝇。