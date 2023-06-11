OpenAI首席执行官引用《道德经》呼吁人工智能国际合作

（北京综合讯）OpenAI首席执行官阿尔特曼引用《道德经》中的名句“千里之行，始于足下”，呼吁国际科技界就人工智能安全相关问题展开合作。

中新网报道，阿尔特曼星期六（6月10日）在2023北京智源大会演讲时说，随着越来越强大的人工智能系统出现，全球合作的利害关系变得前所未有的重要。

他引用“千里之行，始于足下”，呼吁国际科技界就人工智能安全相关问题展开合作，推动建立提高通用人工智能（AGI）安全技术进步方面的透明度和知识共享的机制。

阿尔特曼认为，推进AGI安全的第一点是AGI治理，如果国际间能够合作治理，那么每一个人都能受益。他提出，要建立包容的国际准则和标准，为所有使用AGI的国家设立平等且统一的防护措施，其次是加强国际合作。

阿尔特曼还通过视频连线，与北京智源人工智能研究院理事长张宏江对话。当被问到距离AGI还有多远时，阿尔特曼表示很难评估具体时间，未来十年我们可能会拥超强的AI系统。

阿尔特曼说，如果人们没能做好规划，一个被设计用于改善公共卫生成果，但未对齐的人工智能系统，可能会通过提供混乱的建议来破坏整个公共卫生体系；同样，一个旨在优化农业实践的人工智能系统，可能会无意中损害经济、消耗资源。