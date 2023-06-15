印度正式冻结小米48亿人民币资金 分析：与中印关系进一步恶化有关

中印关系近期持续紧张，印度政府据传要求数家中国手机制造商，重用印籍人士担任总裁、营运总监等公司要职，被中国舆论视为是变相收购在印中企。中国互联网巨头小米公司近期也被指违法转移资金，被印度官方正式冻结48亿元（人民币，下同，9亿新元）资金。

受访学者分析，印度长期以来有打压外国企业的传统，但近期对中企采取的措施，明显与中印关系进一步恶化有关。

英文的印度《经济时报》引述消息人士披露，印度政府官员近期与中国手机制造商举行会议，要求小米、OPPO、Realme及Vivo等，必须为当地业务引入印度合作伙伴，同时任命印籍人士出任首席执行官、首席运营官、首席财务官和首席技术官等关键职务。

消息人士称，印度政府高级官员也要求中国手机企业，将代工生产委托给印度公司，并通过当地经销商出口，促进印度成为出口和生产基地。印度政府也提醒中国手机企业要遵守法律，不要在印度逃税。

《环球时报》引述熟悉中企在印度营商情况的消息人士称，印度政府的行为等于“变相收购中国企业”。

中印2020年6月发生边境冲突后，印度已禁止至少300多款中国应用，并对中国企业和资金严加限制。近期部分中国智能手机制造商，更因被指涉嫌非法汇款，在印度市场备受压力。

印度执法局去年5月指控小米非法汇款，并冻结其银行账户中涉案资金48亿元，是印度迄今为止最大数额的扣押。小米此后进行申诉，但在今年4月被印度法院驳回。

印度执法局上星期五（6月9日）再发布文件，指控小米“向外国实体非法转移资金”，涉嫌违反该国的《外汇管理法》，意味着当局可能正式没收已被扣押的48亿元。小米去年净利润为85亿元，被冻结的资金相当于其去年逾56％的净利润。

小米星期三（14日）回应称，在印度的业务符合印度的相关法律和规定，公司正研究被没收巨额事项，并等待书面判决。

微信公众号“明叔杂谈”星期三发文，批评印度政府用非市场化的手段，逼迫胁迫中企帮助印度建立和完善产业链、供应链，实现大规模工业化。

该文认为，印度短期可能是给“中华民族伟大复兴制造麻烦的国家”，长远则可能成为中国“最大的潜在战略竞争对手”，呼吁中国全社会尽早明确对印度的战略定位，协调一致加以应对。

四川师范大学区域与国别研究院特约研究员朱明接受《联合早报》采访时分析，印度长年对外国投资并不友好，不少官民对外来公司高度警惕，认为它们是来赚钱掠夺。因此印度长期以来“营商环境非常差，对跨国企业也采取打压”，美韩企业在当地也吃过很多亏。

但朱明也指出，印度政府近期对中企采取的措施，与中印关系进一步恶化有关，“确实有针对中国的意图”。他研判，小米被打压将让中企对投资印度更警惕，未来可能将生产线转移到孟加拉等其他南亚国家，再销往印度。

中印关系近期持续恶化，5月以来分别以拒发签证的方式，迫使对方的多名记者离境。

朱明评估，中印关系紧张将是长期趋势，原因是两国边界问题仍悬而未决，在地缘政治冲突上互为对手。他分析，印度目前已选择倾向美国，认为美国能给予的好处远远大于中国，并希望在中西方加速脱钩中承接更多从中国撤离的产业，甚至加大向西方出口，同时得到更多军事防务支持。

但朱明判断，印度不会完全放弃战略自主的传统，不可能在军事上全面倒向西方，会持续利用与中国的不睦达到自身战略目的。