中国北方高温破纪录 官方展开电力应急演练

（北京综合讯）中国数个北方城市本星期刷新了6月的高温纪录，飙升的气温导致中国电力供应紧张，当局为此举行模拟应急演习。

据路透社报道，自3月以来，中国经历了异常气温。气象专家预测，全国各地的极端天气可能比去年夏天的更严重。去年，中国的高温气候持续了两个月。

河北省石家庄本星期三（15日）成为今年第一个达到40摄氏度的省会城市，同省的张家口和承德也刷新6月份的高温纪录。中央气象局于16日发布了一系列高温预警，预测北京、天津、山东北部部分地区最高气温可达到39摄氏度。

根据中国天气网，16日午间2时半，北京南郊观测站的气温达到39.4摄氏度，打破了6月中旬的最高纪录。

北京市当日上午已发布橙色预警，天津市因气温预计达到40摄氏度而发布红色预警。专家提醒公众午后减少户外活动时间，谨防中暑。

国家能源局发布的公告显示，为提升跨省区应急协调能力，做好迎峰度夏等重要时段电力突发事件应对工作，能源局15日在华东区域首次举办跨省区大面积停电事件应急演练。这也是迄今为止针对电力突发公共事件开展的规模最大、针对性最强的一次联合应急演练。

华东电网作为中国规模最大的电网，预计今年夏天的峰值负荷将超过397千兆瓦。根据国际可再生能源机构2021年的数据，这比日本的总发电量还大。

上海市水电部门也出台了能够满足夏季电力和水需求的措施，旨在确保去年水电短缺的情况不会在今年重演。